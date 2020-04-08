Hunkemöller представляет новую коллекцию, созданную в коллаборации с топ-моделью plus size

Голландский бренд представляет коллекцию нижнего белья и купальников Hunkemöller X I am Danielle, созданную в коллаборации с нидерландской топ-моделью plus size Даниэль ван Грондель, которая помимо бодипозитива поддерживает идеи культурно-расового многообразия в индустрии и за ее пределами.

Главной особенностью коллекции стал широкий размерный ряд(бра в размерах от B70 до H95 и трусики в размерах от XS до XXL), а также яркая цветовая палитра и смелые принты, вдохновленные суринамским происхождением Даниэль.Это сотрудничество уникально как для самой модели, так и бренда – Даниэль стала первым в более чем 130-летней истории Hunkemöller амбассадором нестандартных размеров и форм. Топ-модель стала не только лицом коллекции, но и участником дизайн-команды бренда: она разработала сразу несколько моделей корректирующего белья, обеспечивающего идеальную посадку на девушках нестандартных форм.

Этнические мотивы коллекции навеяны самобытной культурой Суринама: по просьбе модели дизайнеры разработали два оригинальных принта для коллекции купальников – выполненные в технике древнего узелкового окрашивания tie dye, своей цветовой гаммой они отсылают к палитре суринамского национального костюма.

В капсульную коллекцию, которая будет представлена в российских магазинах марки в марте 2020 года, вошли несколько моделей бюстгальтеров с объемной чашечкой и удлиненным поясом, а также трусики с высокой посадкой, которые подчеркивают талию и визуально удлиняют ноги. В линейке также представлены боди и атласные комбинации в классическом черном и терракотовом оттенках. Безусловными фаворитами коллекции Даниэль называет бралетт с глубоким вырезом и кимоно с вышивкой, созданной по мотивам легендарной гравюры «Змеи» голландского художника Маурица Эшера. Кстати, все бюстгальтеры коллекции также украшены золотистой подвеской в виде змейки.

Пляжная коллекция поражает цветовым многообразием: яркий шафран, глубокий темно-синий и терракотовый выгодно подчеркнут загар. Кроме классических слитных купальников в коллекции представлены бикини с высокой талией, бра, декорированные воланами, пляжные топы на регулируемой шнуровке и, наконец, парео.