Все выставки Pitti Immagine перенесены на 2021 год

Ранее запланированные на сентябрь 2020 года флорентийские мероприятия Pitti Uomo, Pitti Filati, Fragranze и Super перенесли на январь будущего года.

При этом в Pitti Immagine отмечают что этим летом на платформе Pitti Connect пройдут онлайн-презентации марок. Здесь же владельцы брендов смогут завести новые деловые контакты, а байеры – сделать заказы. Также платформа позволяет общаться с профессионалами индустрии, организовывать онлайн-встречи и знакомиться с коллекциями через виртуальные шоурумы. Сервис начнет работу в конце июня.