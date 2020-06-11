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Pitti Uomo (65)
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Артем Кузелев

Все выставки Pitti Immagine перенесены на 2021 год

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  • 11 Июня 202016:51
Сюжеты: Pitti Uomo

Ранее запланированные на сентябрь 2020 года флорентийские мероприятия Pitti Uomo, Pitti Filati, Fragranze и Super перенесли на январь будущего года.

При этом в Pitti Immagine отмечают что этим летом на платформе Pitti Connect пройдут онлайн-презентации марок. Здесь же владельцы брендов смогут завести новые деловые контакты, а байеры – сделать заказы. Также платформа позволяет общаться с профессионалами индустрии, организовывать онлайн-встречи и знакомиться с коллекциями через виртуальные шоурумы. Сервис начнет работу в конце июня.

 
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