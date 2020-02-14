Ведущий европейский бренд Sloggi представляет новую коллекцию технологичной линейки ZERO Feel и кампанию-комикс, в которой девушки в бесшовном белье, идеально подстраивающемся под особенности тела, становятся настоящими супергероинями - каждая со своими суперспобностями, которые можно получить, примерив одну из моделей коллекции.

Выбрав одну из моделей, каждая девушка может почувствовать себя героиней комикса «Супер5»: дерзкой или милой, эко-защитницей или Инстаграм-звездой, спортивной или креативной. Вне зависимости от модели или выбранной роли новая коллекция ZERO Feel переносит в совершенно новое измерение комфорта.

Бюстгальтеры из запатентованной японской ткани созданы по уникальной технологии ультразвукового точечного соединения швов и лазерной обработки краев, а технология Viscomagiс и мягкие вынимающиеся вкладыши с технологичным 3D наполнителем отвечают за дополнительную поддержку груди.

Новые модели можно смело использовать не только в качестве нижнего белья, но и например, как кроп-топы под пиджак/куртку или в качестве одежды для сна. Больше никаких ярлыков и ненужных внутренних этикеток: вся информация по уходу вынесена сразу на ткань с внутренней стороны.

В новом сезоне бренд предлагает выбрать из 5 вариантов моделей:

- универсальный топ,

- бралетт с небольшим эффектом push-up,

- мягкий бюстгальтер с усиленной поддержкой груди,

- бюстгальтер в романтичном кружевном варианте,

- эко-модели с добавлением натурального модала.

Цветовая палитра пополнилась новыми оттенками: солнечным желтым, рубиновым кампари и серебристо-сиреневым.

Новая коллекция доступна в простой размерной сетке: от XS до L. Модели тянутся на 360 градусов, но не растягиваются и подстраиваются под любой тип фигуры.

Линейка ZERO Feel от Sloggi® будет представлена во всех российских магазинах ведущего немецкого бренда нижнего белья Triumph.