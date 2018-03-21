Всероссийский конкурс красоты «Юная Российская красавица 2018».

26 марта в Москве в KORSTON CLUB HOTEL состоится финал конкурса «Юная Российская Красавица 2018».
За 8 лет успешной работы по проведению всероссийских конкурсов красоты Компания «Алекс Групп» уже второй год с успехом проводит данное Событие!
«ЮНАЯ РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - всероссийский конкурс красоты, объединяющий самых юных, красивых и талантливых представительниц нашей страны. Конкурс нацелен на продвижение участниц в мир моды и творчества. Проводится с 2012 года. Каждый год в самых крупных городах России проходят отборочные туры, и только после победы на них, красавицы получают возможность участвовать в финале конкурса в столице. Главная задача конкурса - создание перспективных условий для дальнейшего профессионального роста и продвижения талантливых детей, определение сильнейших участников, достойных носить почётный титул. Это прекрасная возможность каждому ребёнку заявить о себе. Организаторы ищут творческие личности с высоким интеллектуальным уровнем и широким кругозором.
«ЮНАЯ РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - фееричное костюмированное шоу с участием артистов, танцоров, подготовка к которому идёт не один месяц.
В 2018 году в финале конкурса будут представлены 4е категории:
- Mini 5-7 лет, - Little 8-10 лет, - Teen 11-13 лет, - Young 14-16 лет.
По доброй традиции участниц будет оценивать компетентное жюри.
Среди пригашенных медийных персон: Ангелина Вовк, Инна Гинкевич, Александр Белов, Жанна Эппле, Анна Калашникова, Елена Борщева, Сергей Писаренко, Алена Орлова, Кристина Белова, Наталья Соловей, Алена Валенсия, Букатара, Есай Симикян, Татьяна Тузова, Александра Гозиас (экс - участница «Дом-2»), Александр Пятков и другие.
Все участницы «Юная Российская Красавица 2018» получат призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса, контракты от рекламных и других компаний, ценные призы и туристические путевки, также путёвки на один из международных конкурсов красоты.
Ведущие События: Катя Гусева, Роман Огнев, Данила Титов, Ульяна Чернова, Александра Арешкина, Марк Сафронов, Екатерина Тихонова, Анар Искандеров (детский коллектив Planeta TV).
BEATY партнёр: Cmas – Club – up artists – styllists.
Генеральный партнёр конкурса: Продюсерский центр «Алекс Групп».
Партнёры События: Отель «Корстон», издательство «ОДРИ», ювилирное искусство в лучших традициях семейного бизнеса, «TIM-ART», сеть магазинов «Розовый кролик», «ALEХANDRA LE Chocolat» – Бельгийский шоколад премиум класса, цветочная компания «Fleur de Vinel», Татьяна Тузова эксклюзивная коллекция Барби для детей, «Silkway», Школа Брейк – Данса «Душевный круг» г. Балашиха.
«Planeta TV», «Creative Stars», PODIVM русские сезоны.
Официальный перевозчик конкурса: «Спринт Авто».
Генеральный информационный партнёр: радиостанция «РУССКИЙ ХИТ».Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Юная Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица», «Мисс СНГ», «Топ Модель СНГ»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова, Екатерина Орлова.
Ждём Вас: 26 марта (понедельник)
Сбор гостей: 17:00
Dress Code: cocktail
KORSTON CLUB HOTEL (зал «Plase de Paris»).
ул. Косыгина, д 15
www.topmodelrussia.ru
www.rossiyskayakrasavica.ru
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