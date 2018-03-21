Всероссийский конкурс красоты «Юная Российская красавица 2018».

26 марта в Москве в KORSTON CLUB HOTEL состоится финал конкурса «Юная Российская Красавица 2018».

За 8 лет успешной работы по проведению всероссийских конкурсов красоты Компания «Алекс Групп» уже второй год с успехом проводит данное Событие!

«ЮНАЯ РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - всероссийский конкурс красоты, объединяющий самых юных, красивых и талантливых представительниц нашей страны. Конкурс нацелен на продвижение участниц в мир моды и творчества. Проводится с 2012 года. Каждый год в самых крупных городах России проходят отборочные туры, и только после победы на них, красавицы получают возможность участвовать в финале конкурса в столице. Главная задача конкурса - создание перспективных условий для дальнейшего профессионального роста и продвижения талантливых детей, определение сильнейших участников, достойных носить почётный титул. Это прекрасная возможность каждому ребёнку заявить о себе. Организаторы ищут творческие личности с высоким интеллектуальным уровнем и широким кругозором.

«ЮНАЯ РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - фееричное костюмированное шоу с участием артистов, танцоров, подготовка к которому идёт не один месяц.



В 2018 году в финале конкурса будут представлены 4е категории:

- Mini 5-7 лет, - Little 8-10 лет, - Teen 11-13 лет, - Young 14-16 лет.

По доброй традиции участниц будет оценивать компетентное жюри.

Среди пригашенных медийных персон: Ангелина Вовк, Инна Гинкевич, Александр Белов, Жанна Эппле, Анна Калашникова, Елена Борщева, Сергей Писаренко, Алена Орлова, Кристина Белова, Наталья Соловей, Алена Валенсия, Букатара, Есай Симикян, Татьяна Тузова, Александра Гозиас (экс - участница «Дом-2»), Александр Пятков и другие.

Все участницы «Юная Российская Красавица 2018» получат призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса, контракты от рекламных и других компаний, ценные призы и туристические путевки, также путёвки на один из международных конкурсов красоты.

Ведущие События: Катя Гусева, Роман Огнев, Данила Титов, Ульяна Чернова, Александра Арешкина, Марк Сафронов, Екатерина Тихонова, Анар Искандеров (детский коллектив Planeta TV).

BEATY партнёр: Cmas – Club – up artists – styllists.

Генеральный партнёр конкурса: Продюсерский центр «Алекс Групп».

Партнёры События: Отель «Корстон», издательство «ОДРИ», ювилирное искусство в лучших традициях семейного бизнеса, «TIM-ART», сеть магазинов «Розовый кролик», «ALEХANDRA LE Chocolat» – Бельгийский шоколад премиум класса, цветочная компания «Fleur de Vinel», Татьяна Тузова эксклюзивная коллекция Барби для детей, «Silkway», Школа Брейк – Данса «Душевный круг» г. Балашиха.

«Planeta TV», «Creative Stars», PODIVM русские сезоны.

Официальный перевозчик конкурса: «Спринт Авто».

Генеральный информационный партнёр: радиостанция «РУССКИЙ ХИТ».

Ждём Вас: 26 марта (понедельник)

Сбор гостей: 17:00

Dress Code: cocktail

KORSTON CLUB HOTEL (зал «Plase de Paris»).

ул. Косыгина, д 15

www.topmodelrussia.ru

www.rossiyskayakrasavica.ru