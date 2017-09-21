Всероссийский конкурс "Топ-модель России 2017" и "Топ-Модель PLUS 2017"

Открыт кастинг на участие во Всероссийском конкурсе «Топ-Модель России 2017» и «Топ-Модель PLUS 2017».

Конкурс " Топ-Модель России 2017" и «Топ-Модель PLUS 2017» нацелен на выявление и поддержку начинающих моделей со всей страны, энергичных, увлеченных саморазвитием, стремящихся к творчеству девушек. Конкурс дает возможность каждой из участниц, обратить на себя внимание профессионалов модельного бизнеса, заручиться их поддержкой и нередко, получить достойный контракт.

Критерии участниц «Топ-Модель России 2017»:

Девушки / возраст 16-30 лет

Рост от 173 см

Параметры не более 90/60/90

Критерии участниц «Топ-Модель PLUS 2017»:

Девушки / возраст 16-35 лет

Красивые формы.

Отобранные по кастингу участницы уже в ноябре 2017 года отправятся в Москву, где поборются за главную «топ» корону страны!

Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Юная Топ-Модель России», «Юная Российская красавица» «Мисс СНГ»)

Заполнить заявку на участие в конкурсе «Топ-Модель России 2017» и «Топ-Модель PLUS 2017» можно на сайте:

www.topmodelrussia.ru

www.rossiyskayakrasavica.ru

Так же дублируйте заявку на участие в конкурсе на электронный адрес: cinema200777@mail.ru

Заявки на участие принимаются с 1 августа 2017 года по 10 ноября 2017 года.

ТОПМОДЕЛЬРОССИИ2017

Не упусти свой шанс получить заветную корону