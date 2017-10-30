Всероссийский конкурс "Юная Топ-Модель России 2017" - 30 октября

Более 30 участниц со всех уголков нашей необъятной страны встретятся в Москве, где поборются за главную «юную» корону страны! Это девочки, которые хотят связать свою жизнь с модельной карьерой.

Конкурс "Юная Топ Модель России 2017" нацелен на выявление и поддержку талантливых, энергичных, увлеченных саморазвитием детей и подростков, на привлечение внимания к творчеству, культурному развитию участниц со стороны государственных, международных и коммерческих организаций. Мы стремимся раскрыть творческий потенциал каждой участницы, помогаем обрести уверенность в себе, привить любовь к прекрасному, расти достойными девушками, представляющими свою Родину во многих странах мира.

В этом году в финале конкурса представлены 4е категории:

- Mini 5-7 лет, - Little 8-10 лет, - Teen 11-13 лет, - Young 14-16 лет

В каждой из них будут выбраны 4е прекрасные красавицы, которые получат заветный титул «ЮНАЯ ТОП МОДЕЛЬ РОССИИ 2017» . Четыре заветные короны украсят голову молодых, но уже признанных победительницами принцесс подиума, а также различные номинации для юных моделей.

Но, чтобы получить корону юным участницам придется пройти ни одно испытание на грациозность, умение ходить по подиуму, представить свой костюм, себя и даже праздничный наряд. В одном из первых конкурсов участницы устроят настоящее патриотическое шоу, где в финале появится российский триколор. Вторым знаковым выступлением – станет StreetStyle шоу, а в финале юные участницы появятся на подиуме в шикарных платьях известного дизайнера Людмилы Хазовой.

Ведущие вечера: Катя Гусева, Роман Огнев, Мила Шевич, Егор Ермолаев.

Под пристальным вниманием профессионального жюри будут оцениваться не только внешние данные участниц, но и их талант, умение показать себя на сцене, подиумный шаг, дефиле, работа «на камеру». Почетные члены жюри, среди которых: Алена Орлова, Жанна Эппле, Франческо Чаоппи, Юлия Шилова, Наталья Карпович, Елена Борщева, Анастасия Барсукова, Александр Белов, Анастасия Дроздова, актер Геннадий Горбачев и многие другие, выберут юных королев.

Так же примут участие в финале всероссийского конкурса «Юная Топ-Модель России 2017»: «академия Игоря Крутого», «студия КВН Лены Борщевой», ансамбль«Калинка», студия «Планета TV», и звезды отечественной эстрады.

Поддержать молодые дарования придут и другие медийные персоны.

Конкурс станет лучшим стартом для юных моделей, и очень интересным для гостей событием. Организаторы подготовили насыщенную и увлекательную программу: всевозможные детские развлечения, выступление популярных артистов и детских коллективов, участие в благотворительной акции.

В холле KORSTON CLUB HOTEL развернутся красочные и необычные флешмобы и мастер-классы. Пройдет благотворительная акция «Твори добро-глазами детей»: малыши из детской деревни SOS, дети из общества многодетных Москвы, приглашенные в качестве почетных гостей, будут рисовать картинки, которые они подарят победительницам конкурса. Пройдет мастер класс кварцевой живописи, фотопозирования юных моделей и многие другие, интересные и познавательные для детей.

"Юная Топ Модель России 2017" - настоящий праздник для всей семьи, море положительных эмоций и впечатлений.

Организатор: Продюсерский центр «AlexGroup» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица» «Мисс СНГ»)

BEATY партнёр: компания «MARY KAY».

Информационные партнёры: «Fashion kids», радиостанция «РУССКИЙ ХИТ», интернет телевидение Hello TV.

Партнеры События: «Dr. Laura», «Медэстет», «Silkway», «MIRATOAZIA», «BRITHAIRGROUP», «Креативик фото», компания «АТОН», вода «Буржуа», «Сладкая Сказка», «AlexandrаLeChocolat», «GameShock», «Promoduschool», ювелирный дом Анны Оганесян.

Ждем Вас: 30 октября (понедельник)

Сбор гостей: 16:00

Dress Code: cocktail

KORSTON CLUB HOTEL (зал Plase de Paris).

ул. Косыгина, д 15

www.rossiyskayakrasavica.ru