Всероссийский конкурс "Юная Топ-Модель России 2017"

Открыт кастинг на участие во Всероссийском конкурсе "Юная Топ-Модель России 2017".

Конкурс "Юная Топ-Модель России 2017" нацелен на выявление и поддержку талантливых, энергичных, увлеченных саморазвитием детей и подростков. На привлечение внимания к творчеству, культурному развитию участниц со стороны государственных, международных и коммерческих организаций. Цель конкурса - раскрыть потенциал каждой из участниц, с помощью творческих заданий.

В этом году кастинг пройдет по следующим категориям:

Mini 5-7 лет

Little 8-10 лет

Teen 11-13 лет

Young 14-16 лет

Отобранные по кастингу участницы уже в октябре 2017 года отправятся в Москву, где поборются за главную «юную» корону страны!

Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Топ-Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица» «Мисс СНГ»)

Заполнить заявку на участие в конкурсе "Юная Топ-Модель России 2017" можно на сайте:

www.topmodelrussia.ru

www.rossiyskayakrasavica.ru

Так же дублируйте заявку на участие в конкурсе на электронный адрес: cinema200777@mail.ru

Заявки на участие принимаются с 1 августа 2017 года по 10 октября 2017 года.

Не упусти свой шанс получить заветную корону!