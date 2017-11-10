Встреча 2018 года со вкусом и со смыслом

Приближается волшебная пора, которую с нетерпением ждут все детишки и многие взрослые — новогодние праздники. К этому торжеству мы готовимся особо, ведь недаром говорится: «Как встретишь год, так его и проведешь». На пороге очередной Новый год: как встречать, что готовить, чем украсить жилище — все важные секреты мы раскроем в статье.

Начало западного и восточного года приходятся на разные даты: так, 2018 год по китайскому исчислению начнется только 16 февраля. Несмотря на различия в календарях, в наших краях стало доброй традицией оказывать почтение животному-управителю наступающего годового цикла: задобрив властителя года, в следующие 12 месяцев можно рассчитывать на его благосклонность и покровительство.

Домоправительницей 2018 года станет дружелюбная, надежная и преданная Собака, защитница семейных ценностей и традиций. На этот раз ее стихия — Земля, а цветовая гамма — все богатство желтых оттенков, от лимонного до хаки. Земная стихия добавляет и без того консервативной Собачке стабильности и постоянства, плодородия и устойчивости, а желтые тона с солнечными энергиями повышает урожайность и результативность всех усилий и задумок, реализованных в это время.

Чем благословляет Собака

Характер любимого многими животного — мечта многих: трудолюбие, доброжелательность, верность, отзывчивость, услужливость, терпение. Благодаря такому букету добродетелей в Новый 2018 год Собаки одинокие смогут найти свою половинку, испытав глубокие и искренние чувства, семейные — улучшить отношения с близкими, а тех, кто давно собирался и никак не мог решиться, Собака может одарить детишками или внуками.

Земная стихия окажет благотворное влияние на холостяков, подтолкнув их к оформлению отношений, а пары baby-free внезапно почувствуют непреодолимое желание завести детей. При этом изменения могут происходить спонтанно и быстро: Собака дает возможность ускорить все благоприятные, по ее мнению, процессы, а любит она больше всего семью и стабильность. Так что если предложение руки и сердца затянулось, а гражданский брак никак не перерастет в официальный, то предстоящий год — самое время подтолкнуть события в нужном для вас русле.

Собака миролюбива по натуре: вероятно, именно поэтому ее годы обычно мирны, стабильны и созидательны. С приходом этого дружелюбного и трезвомыслящего существа прекращаются боевые действия, вооруженные конфликты и всякие «войны», в том числе семейного масштаба.

Цветовая палитра новогодней ночи

На этот раз цвет Нового года 2018 — желтый, потому расположить к себе Земляную Собаку поможет использование в новогоднем наряде таких тонов:

варианты желтой гаммы;

песочные оттенки;

охра и хаки;

оливковые и золотистые тона;

коричневые краски;

«кофе с молоком» или «эспрессо».

Белую гамму, включая кремовые оттенки и «брызги шампанского», можно использовать для контраста и декора.

В каком цвете встречать 2018 год, каждый решает исходя из собственных вкусов и возможностей. Специалисты рекомендуют выбрать два-три основных оттенка как в одежде, так и для сервировки стола, убранства праздничной комнаты, украшения елки. Собака не любит вычурности и аляповатости, так что не переборщите с цветом — она может среагировать непредсказуемо. Собачий нрав кроток, однако раздраженный зверь может и показать свои клыки. Покровительница года предпочитает во всем меру и вкус — помните об этом, подбирая цветовое решение для предстоящего торжества. Приглушенные полутона и гармонично сочетающиеся оттенки создадут стильную и праздничную атмосферу в новогоднюю ночь, привлекая к вам благосклонность хозяйки года.

Гардероб и антураж

Подбирая праздничный наряд и украшения для встречи Земляной Собаки, следует соблюдать чувство меры и вкуса: яркая и вызывающая одежда, массивные украшения и броский макияж покровительнице года точно не понравятся. В чем встречать Новый 2018 год Собаки лучше всего? Выберите приглушенные мягкие тона и изысканную стильную одежду. Глубокие декольте и высокие разрезы нынче не в тренде: лучшим решением будет винтажный наряд с элементами старины, добрая старая классика в сочетании с изящными аксессуарами — перчатками, муфтой, накидкой. Собака прекрасно воспримет отделку мехом, манто или меховые элементы в виде заколок, воротничков и других милых деталей. Крупные и броские украшения отложите до более подходящих времен: хозяйка года предпочтет аккуратные, со вкусом выполненные ювелирные украшения. Впрочем, эта рекомендация не касается фамильных драгоценностей: если таковые у вас имеются, обязательно наденьте их, ведь предметы старины, семейные реликвии и другие декорации в стиле ретро Собака просто обожает.

Праздничный интерьер можно украсить старинными вещицами, которые найдутся в любом доме, или коллекционными изделиями. Отлично будет смотреться граммофон или потертый самовар, горстка монет или значки времен СССР, плакаты прошлого и старая шкатулка ручной работы. Можно повесить бабушкин абажур и сервировать под ним круглый стол на манер начала прошлого века: Собака любит творчество, так что простор для экспериментов огромен. Обстановка в комнате должна получиться уютной, располагающей к общению, домашней.

Праздничное меню «по-собачьи»

Главное правило праздника — никакой чрезмерности: нежелательно объедаться и тем более напиваться. Лучше употреблять слабоалкогольные спиртные напитки или легкие коктейли: в любом случае при употреблении горячительных смесей необходимо вовремя остановиться. Злоупотребление алкоголем в присутствии Земляной Собаки обернется неприятностями в течение года — вы потеряете благосклонность этой умеренной и законопослушной дамы.

Лучшее пространство для встречи Нового Года — родные стены, семейный круг: шумных вечеринок, клубов, громкой музыки и непристойного поведения Собака не любит. Сейчас набирает популярность идея встречи Нового года в пижаме. Если этот вариант по каким-то причинам не подходит, выберите кафе с уютной атмосферой и приятной музыкой в стиле ретро.

Решая, что готовить на Новый 2018 год, выберите простые и привычные блюда, которые любит вся семья: традиционное оливье, популярную сельдь под шубой, салат «Мимоза». Главный акцент меню — мясные блюда, которые так по душе Собаке: холодец и мясные тефтельки, котлеты по-киевски и сало с прорезью, колбасная нарезка «ассорти». На первое отлично подойдет солянка, сытная шурпа или наваристый свиной рассольник.

Для праздничного стола можно накрутить рулетов с мясной или рыбной начинкой, нажарить горку сочных отбивных, украсив блюда игрушечными собачьими силуэтами. Такая сервировка будет выглядеть празднично и аппетитно. В качестве закуски используйте домашние заготовки: соленые огурцы и помидоры, квашеную капусту, маринованные грибы. На десерт не колеблясь выставляйте на стол незамысловатые и издавна любимые конфеты в блестящих обертках, мягкие пряники, разнообразное печенье, нарезанные фрукты. В качестве напитков будет пользоваться спросом узвар, кисель, морс, компот — все, что вы приготовите дома собственными руками. Деликатесы и изысканные блюда приберегите для другого праздника: Собаке они не понравятся.

Не знаете, что дарить на Новый год родным и близким? Не переборщите: всего должно быть в меру, делайте все просто и со вкусом. Выполненное собственными руками, со смекалкой, но без изысков Собака оценит превыше всего!

Прекрасного вам Нового года!