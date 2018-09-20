Встречаем осень в теплой компании с Teana

Сентябрь отличная пора для знакомств и открытий, все возвращаются из отпусков, заряженные энергией и готовые к новым свершениям. Всем хочется сохранить отдохнувший вид и красивую кожу, которая стала еще лучше благодаря ласковому летнему солнцу и морскому воздуху. Неслучайно именно на эти дни пришлись бьюти-лачни, на которые Teana пригласила любимых журналистов.

На первом, субботнем бьюти-ланче была презентована инновационная линейка бустеров, Teana Expert Boost. В серии представлены 18 уникальных бустеров для лица и каждый из них содержит высокоактивные косметические ингредиенты нового поколения. Бустер — это “турбо-активатор” любого косметического ухода. Суперсредство с мощным косметическим эффектом, которое значительно увеличивает силу и скорость воздействия любой косметики, в том числе сывороток, кремов и масок. В линейке представлены бустеры, корректирующие несовершенства кожи, защищающие от факторов старения, укрепляющие структуру кожи, anti-age уход и даже бустер для усиления роста бровей и ресниц.

Бустеры высокоэффективны не только как самостоятельное средство, но и как один из этапов привычного ежедневного ритуала.

В воскресенье прошел бьюти-ланч, посвященный новому решению в косметологии – линейке веганских биоэсенций Vegenius, которые по своей сути являются молекулярными «двойниками» живых растений. Они раскрывают всю силу природы, проникая в глубокие слои кожи и отдавая ей всю пользу растений. Teana Vegenius – лучший выбор для ценителей натуральной косметики и веганов. В линейке представлены восемь восхитительных биоэссенций на все случаи жизни, которые помогают поддерживать красоту и здоровье кожи естественным образом, защищая, восстанавливая и активируя природные механизмы в клетках. Состав биоэссенций – особая гордость команды Teana: он абсолютно натуральный, и не содержит ничего, кроме чистейших растительных эссенций.

Каждая участница бюьти-ланча под руководством Дмитрия Стофорандова создала своими руками сыворотку для лица. Девушки почувствовали себя химиками-технологами, смешивая ценные растительные и эфирные масла, а также СО2-экстракты. Офис был наполнен хорошим настроением и потрясающим ароматом!