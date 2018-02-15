Встречайте в России: smart forfour crosstown

Лимитированная серия представленного на Автосалоне в Женеве автомобиля smart forfour crosstown приходит в январе 2018 г. в Россию. Большое внутреннее пространство и яркий внешний вид выделяют эту спецверсию, дополнительно для нее разработаны детали экстерьера в особом внедорожном дизайне. Динамичная линия передних расширителей колесных арок из черного пластика и новые накладки на пороги делают smart похожим на модный спортивный кроссовер.

Пороги выполнены из черного пластика с серебряными матовыми элементами, дизайн которых имитирует продолжение защиты днища и обеспечивают яркий внешний вид сбоку. Заднюю часть автомобиля также украшают элементы во внедорожном стиле, выполненные из серебристого матового пластика, которые отличают вид сзади от серийного исполнения. Отметки «crosstown» на стойках отличают smart forfour как эксклюзивную серию. С этими элементами smart crosstown привлекает к себе взгляды и не останется незамеченным в городском потоке.

Лимитированная серия доступна только с ячейкой tridion черного цвета или в виде монохромного автомобиля с ячейкой и кузовными панелями одного цвета. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 66 кВт (90 л.с.) и автоматизированной 6-ступенчатой коробкой twinamic.

Автомобили отличаются богатой комплектацией. В нее входят:

Пакет " Sleek -Style" : легкосплавные диски размера 40,6 см (16") с дизайном "8 Y-образных спиц" черного цвета с шинами 185/50 R 16 спереди, 205/45 R 16 сзади, облицовка колесных арок с надписью "smart", спортивная подвеска с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, выхлопная труба с хромированным патрубком, кожаное трехспицевое многофункциональное спортивное рулевое колесо с декоративной прострочкой серого цвета, спортивные педали из матированной нержавеющей стали с резиновыми вставками

: легкосплавные диски размера 40,6 см (16") с дизайном "8 Y-образных спиц" черного цвета с шинами 185/50 R 16 спереди, 205/45 R 16 сзади, облицовка колесных арок с надписью "smart", спортивная подвеска с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, выхлопная труба с хромированным патрубком, кожаное трехспицевое многофункциональное спортивное рулевое колесо с декоративной прострочкой серого цвета, спортивные педали из матированной нержавеющей стали с резиновыми вставками Пакет "Cool & Audio" : аудиосистема smart с AUX-/USB-разъемом, Bluetooth-разъем с устройством громкой связи, функцией потокового воспроизведения музыкальных файлов, системой автоматического климат-контроля.

: аудиосистема smart с AUX-/USB-разъемом, Bluetooth-разъем с устройством громкой связи, функцией потокового воспроизведения музыкальных файлов, системой автоматического климат-контроля. Пакет "LED & Sensor" : галогеновые фары головного освещения с функцией приветствия, интегрированные светодиодные дневные ходовые огни и светодиодные задние фонари, противотуманные фары с дополнительной функцией подсветки поворотов, а также датчик дождя и света.

: галогеновые фары головного освещения с функцией приветствия, интегрированные светодиодные дневные ходовые огни и светодиодные задние фонари, противотуманные фары с дополнительной функцией подсветки поворотов, а также датчик дождя и света. Пакет оборудования для хранения вещей : запираемый перчаточный ящик, сетка для вещей у центральной консоли в пространстве для ног пассажира, ремень для фиксации предметов на пассажирском сиденье

: запираемый перчаточный ящик, сетка для вещей у центральной консоли в пространстве для ног пассажира, ремень для фиксации предметов на пассажирском сиденье Атермальное тонированное остекление боковых задних окон и заднего стекла

Увеличенный топливный бак 35 л

Стоимость автомобиля начинается от 1 640 831, 20 рублей с НДС.

smart в России

Начиная с 2012 года в России было продано более 1 800 автомобилей smart. Этот компактный автомобиль премиум-класса стал неотъемлемой частью крупных российских городов. На российском рынке представлен весь модельный ряд нового поколения: smart fortwo coupe и cabrio, а также новая модель smart forfour и его версия BRABUS. Все автомобили smart сочетают интеллектуальную городскую мобильность и премиальный стиль жизни «Еngineered with Mercedes-Benz».

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