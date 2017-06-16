Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Вся история моды от компании Google

  • 113
  • 0
  • 16 Июня 201709:48

Американский гигант запустил онлайн-проект, рассказывающий историю моды и мировой культуры.

Новый сервис получил название We Wear Culture и представляет собой виртуальную энциклопедию. Здесь собрано огромное количество иллюстраций и других изображений, а также фотографии из всемирно известных музеев. Кроме того, We Wear Culture предлагает аналитику, статьи, комментарии специалистов и видеоматериалы. Главная специализация проекта – история моды и одежды. Проект стал возможным при поддержке почти 200 учреждений культуры, среди которых музеи, архивы, специализированные школы и так далее.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru