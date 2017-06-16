Вся история моды от компании Google

Американский гигант запустил онлайн-проект, рассказывающий историю моды и мировой культуры.

Новый сервис получил название We Wear Culture и представляет собой виртуальную энциклопедию. Здесь собрано огромное количество иллюстраций и других изображений, а также фотографии из всемирно известных музеев. Кроме того, We Wear Culture предлагает аналитику, статьи, комментарии специалистов и видеоматериалы. Главная специализация проекта – история моды и одежды. Проект стал возможным при поддержке почти 200 учреждений культуры, среди которых музеи, архивы, специализированные школы и так далее.