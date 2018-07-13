Запуск капсульной коллекции INCITY и телеканала «Ю»

Представители кино и телевидения, СМИ и модные блогеры собрались 5 июля в ресторане «ШЕЛК» на вечеринке по случаю запуска капсульной коллекции fashion-бренда INCITY и телеканала «Ю».

Команда дизайнеров создала 7 удивительных футболок, объединённых слоганом «Всё начинается с мечты». Коллекция получилась яркой, жизнерадостной и немного сказочной. Совсем как детские мечты, ради которых и был реализован этот проект, – точнее, всего одной мечты, объединившей тысячи детей и взрослых, — быть здоровыми.

100 рублей с каждой продажи перечисляются на счет одного из крупнейших благотворительных фондов России «Русфонд» для спасения людей с онкологическими заболеваниями. Эти средства фонд направит на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Любой из 7 принтов коллекции легко впишется в гардероб столичных модниц.Просто выберите ту футболку, которая наилучшим образом подчеркнет Ваше настроение.

Пока гости собирались, в ожидании официальной части мероприятия, праздничное настроение создавала джазовая певица Яника Ланд, покорившая всех гостей своей энергетикой и потрясающим вокалом.

Ведущей вечера стала Анастасия Матвеенко из программы «В теме» на телеканале «Ю», а Нодар Ревия и певица Манро порадовали собравшихся своими новыми хитами.

Особенно запомнились гостям партнеры вечера, без которых праздник не получился бы таким красивым. Один из них - косметический бренд DIVAGE, beauty-бар которого помогал пришедшим становится немного ярче, а ребята из DOLCE MOSCOW сделали вечер сладким, угощая всех желающих розовой ватой и карамельным попкорном.

Самой фотографируемой зоной стала часть ресторана, в которой расположились светящиеся буквы с лампами I N C I T Y от партнеров мероприятия компании Jazzlight.

Вечер получился ярким и наполненным атмосферой дружбы, а мы надеемся, что благодаря акции «Всё начинается с мечты», людей готовых протянуть руку помощи, сделать доброе дело или поделиться душевной теплотой и заботой, станет чуточку больше, а это, пожалуй, самое главное.

Материал предоставлен пресс-службой