Вторая часть дебютной коллекции Алексы Чанг

Знаменитая британка выпустила продолжение своей дебютной коллекции, которую тут же назвали обреченной на успех.

1 / 11 Дебютная коллекция Алексы Чанг





















Алекса Чанг, которая много лет работала в модной индустрии и не понаслышке знает ее запросы, выпустила вторую часть лукбука своей дебютной коллекции. По словам начинающего дизайнера, образы вдохновлены ощущением глобальной катастрофы и обостренными ею чувствами. Коллекцию дополнили шифоновые платья, смокинги и блейзеры, свободные рубашки, расшитые свитера и другие предметы, вдохновленные спортом и стилем семидесятых.