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Артем Кузелев

Вторая часть дебютной коллекции Алексы Чанг

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  • 06 Сентября 201714:12

Знаменитая британка выпустила продолжение своей дебютной коллекции, которую тут же назвали обреченной на успех.

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  • Дебютная коллекция Алексы Чанг

Алекса Чанг, которая много лет работала в модной индустрии и не понаслышке знает ее запросы, выпустила вторую часть лукбука своей дебютной коллекции. По словам начинающего дизайнера, образы вдохновлены ощущением глобальной катастрофы и обостренными ею чувствами. Коллекцию дополнили шифоновые платья, смокинги и блейзеры, свободные рубашки, расшитые свитера и другие предметы, вдохновленные спортом и стилем семидесятых.

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