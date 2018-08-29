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Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy) (24)
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Артем Кузелев

Вторая часть последней коллекции Гоши Рубчинского

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  • 29 Августа 201814:04
Сюжеты: Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy)

Прощаясь с поклонниками, марка Gosha Rubchinskiy представила продолжение своей финальной коллекции.

Объявив о закрытии основной линии, Гоша Рубчинский утсроил красивое и масштабное прощание с поклонниками. Недавно дизайнер представил второй дроп последней коллекции. Среди новинок толстовки, тренировочные штаны, свитшоты из флиса, футболки и кроссовки, украшенные знаменитыми полосками adidas. Модели представлены в лондонском Dover Street Market.

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