Вторая часть последней коллекции Гоши Рубчинского

Прощаясь с поклонниками, марка Gosha Rubchinskiy представила продолжение своей финальной коллекции.

Объявив о закрытии основной линии, Гоша Рубчинский утсроил красивое и масштабное прощание с поклонниками. Недавно дизайнер представил второй дроп последней коллекции. Среди новинок толстовки, тренировочные штаны, свитшоты из флиса, футболки и кроссовки, украшенные знаменитыми полосками adidas. Модели представлены в лондонском Dover Street Market.