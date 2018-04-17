Вторая коллаборация Lacoste x Supreme

Через несколько дней в продаже появится вторая совместная коллекция модных марок.

Вдохновленные успехом первой капсульной коллекции, созданной год назад в соавторстве, дизайнеры Lacoste и Supreme решили повторить. Уже 19 апреля в продаже появится вторая капсула коллаборации, однако, что именно в нее войдет, до сих пор не известно. Также марки не сообщают, где можно будет приобрести вещи из коллекции, но по опыту прошлого года можно сказать, что она имеет все шансы стать редкостью.