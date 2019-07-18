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Артем Кузелев

Вторая коллекция Виктории Бекхэм для Reebok

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  • 18 Июля 201909:53
Сюжеты: Reebok, Beckham

Успешная коллаборация объявила, что уже через неделю стартуют продажи второй совместной капсулы.

Старт продаж второй совместной коллекции марки Reebok и Виктории Бекхэм намечен ан 24 июля. Известно, что в капсулу Reebok x Victoria Beckham войдут вещи в стиле унисекс для занятий спортом и активного отдыха, выполненные в нейтральных оттенках. Приобрести модели можно будет в избранных магазинах обеих сторон по всему миру, а также в онлайн-магазинах.

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