Вторая коллекция Виктории Бекхэм для Reebok

Успешная коллаборация объявила, что уже через неделю стартуют продажи второй совместной капсулы.
Старт продаж второй совместной коллекции марки Reebok и Виктории Бекхэм намечен ан 24 июля. Известно, что в капсулу Reebok x Victoria Beckham войдут вещи в стиле унисекс для занятий спортом и активного отдыха, выполненные в нейтральных оттенках. Приобрести модели можно будет в избранных магазинах обеих сторон по всему миру, а также в онлайн-магазинах.
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