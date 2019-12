Вторая премия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS прошла в Москве

15 декабря в Москве прошла вторая премия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS.

Премия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS по традиции прошла в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы – в пятизвездочном Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр. Отель расположен в одном из крупных деловых районов Москвы. Комфортная доступность к центру города, а также крупнейшим спортивным объектам севера-запада столицы делают его удобным местом для бизнеса и туризма.

Премия призвана оценить достижения Москвы в области бизнеса, культуры, спорта и социальной сферы и объединить бизнес и культуру. Целью присуждения премии является демонстрация общественности прогресса Москвы в области культуры и бизнеса и поощрение успехов в культурной, деловой и общественной жизни Москвы.

Номинанты ежегодной премии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS – это люди и компании, жизнь и деятельность которых неразрывно связана с нашей прекрасной столицей. Премия проходит ежегодно и награждает самых успешных представителей московского бизнеса, социальной, общественной и культурной сферы, медицины, туризма и услуг - всех тех, кто делает жизнь в мегаполисе комфортной, яркой и интересной!

Не случайно символом премии является синий хрустальный кристалл, который олицетворяет совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и успех.

Искрометную атмосферу на мероприятии создавал яркий и неординарный ведущий – актер и певец Дмитрий Нестеров. А украсило премию выступление потрясающих артистов – Ирины Игнатюк, Максима Тимошина, Marianna Mira и #BologaBand .

•Российский эстрадный певец, актер, композитор, артист московских мюзиклов и участник многих популярных телевизионных шоу, основатель и продюсер вокального проекта VIVA Александр Балыков получил номинацию ПРОДЮСЕР ГОДА в категории МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ

•Номинация ЛУЧШИЙ ВЕРТЕБРОЛОГ. За высокие достижения и востребованность была вручена Олегу Шадскому

•Пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии РУДН - Константинова Ирина Валерьевна получила номинацию в категории ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА. Лучший пластический хирург по маммопластике

•Номинация Лучшая клиника аппаратной косметологии клинике GVL CLINIC, которую получила главный врач клиники Амина Михайловна Бердова

•Номинация Лучший пластический хирург по комплексному омоложению лица была вручена самому харизматичному и стильному хирургу Москвы Александру Вдовину

•МАДИНА БАЙРАМУКОВА получила номинацию Дебют года в области пластической хирургии

•Британская сеть салонов красоты SACO получила номинацию Лучшие салоны красоты премиум класса Добро пожаловать в мир SACO.

•Номинация Лучший стилист года была вручена стилисту и парикмахеру АНДРЕЮ ГУЩИНУ

•Номинацию Лучшее ювелирное ателье организаторы премии с радостью вручили Ювелирному ателье БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР в лице ее основателя Елены Левитской-Эриш

•Центр Маркетинговых Коммуникаций заслуженно получило номинацию Лучшее маркетинговое агентство

•Номинация Лучший ботанический сад, была вручена Ботаническому саду МГУ. АПТЕКАРСКОМУ ОГОРОДУ. Премию получил Алексей Ретеюм — директор филиала, депутат муниципального округа Мещанский, вице-президент старейшего научного общества России – Московского общества испытателей природы, радиоведущий авторской программы «Органика» на «Радио Культура»

•Организаторы премии поздравили Флотилию «Рэдиссон Ройал» с десятилетним юбилеем и вручили номинацию Лучшая флотилия города Москвы

•Федеральная компания Единый Визовый Центр получила на премии две номинации - Лучший Визовый Центр и Лучший вэбсайт компании

•Компания Industry Travel TVS получила номинацию Лучший сервис по организации индивидуальных поездок.

Деловая часть мероприятия закончилась традиционной лотерей с замечательными подарками. Незапланированным сюрпризом стал розыгрыш книг известного психолога Натальи Толстой, которые она лично презентовала и дарила на сцене. А праздничный торт от семейной кондитерской «RICH IN CAKES» не оставил никого равнодушным!

Праздничный вечер продолжило выступление BologaBand | Men Only Band Jazz-, Pop-, Cover- группа для мероприятий высокого уровня! Аранжировки, репертуар и звучание бэнда формируют атмосферу позитива и аристократизма, а уникальный для Российского рынка аутентичный крунерский мужской вокал на безупречном английском не оставил гостей премии, а особенно ее женскую половину равнодушным!

Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель DVSTYLEMEDIA.RU, главный редактор THEMOSCOWLIFE.RU: «Стало доброй традицией в конце года подводить итоги в кругу наших многочисленных партнеров и друзей, а самых ярких и успешных награждать премией. Это красивое мероприятие собирает самых успешных и ярких персон Москвы. Не случайно символом премии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS является синий хрустальный кристалл. Этот символ олицетворяет совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и успех. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Этот год принес нам новые знакомства, деловых партнеров и друзей. Всем нашим друзьям и партнерам я желаю двигаться только вперед, к новым целям, успеху и совершенству! Вы все яркие и талантливые, и, безусловно, обладающие неординарными способностями, а значит и возможностью менять мир в лучшую сторону. Мы ждем вас вновь на грандиозном мероприятии в честь 15-летия мультимедийного журнала THEMOSCOWLIFE.ru и на третьей премии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS. До новых встреч».

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ: Единый Визовый Центр, Industry Travel TVS, ROYAL TRAVEL, Центр Маркетинговых Коммуникаций, PR-агентство УСПЕХ, GVL CLINIC, Marium Boutique, Британскую сеть салонов красоты SACO, Ювелирное ателье БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР, Флотилия РЭДИССОН РОЙАЛ, Ботанический сад МГУ АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД, ЛС Мьюзик Менеджмент, Мастерская BEZLOSKA, семейную кондитерскую «RICH IN CAKES», косметические компании ДЕОРА, компанию Брарус-Профешинал и умную японскую косметику DEMI Professional, MOSCOW LEVITATED WATER