Второй сезон международного проекта Al Arabia Fashion Days в Москве

Этим летом Москва снова распахнет свои двери представителям мира моды из стран Ближнего Востока. С 10 по 13 июня пройдет второй сезон международного проекта Al Arabia Fashion Days. 10 и 11 июня 2019 года во Дворце торжеств Safisa пройдут показы арабских, международных и российских дизайнеров, 12 июня будет организован бизнес-форум Al Arabia Business, а 13 июня состоится Гала-ужин и церемония вручения наград Al Arabia Fashion Awards от международного жюри проекта.

Проект представляет собой уникальную по масштабам площадку для взаимодействия российской публики с культурными особенностями арабского мира. Его цель – установление культурных и деловых отношений между Россией и арабскими странами. На создание проекта представителей этих стран натолкнул стремительно растущий интерес России к восточной моде, где четверть населения, а именно 36 000 000 человек – мусульмане.

За 2 дня Al Arabia Fashion Days посетят более пяти тысяч гостей со всего мира. Среди них популярные артисты, звезды кино и шоу-бизнеса, арабские шейхи, принцы и принцессы, видные политические деятели, представители посольств, государственных учреждений и байеры. Залы, в которых будут проходить показы, позволят удобно разместиться и насладиться шоу более тысячи человек. Гостей ожидают показы мод на подиуме коллекций Demi Couture и Haute Couture 2020, перед началом которых они смогут пройтись в ослепительно прекрасных нарядах по фиолетовой ковровой дорожке, находясь под постоянным прицелом фотокамер.

Любой желающий сможет ознакомиться с брендами в зоне Шоу-рум, а также арабскими компаниями-производителями товаров и услуг, выставляющими свою продукцию в зонах Al Arabia Business Zone. В конце каждого дня гости смогут отдохнуть и поделиться друг с другом своими впечатлениями на After Party & Trunk Show в Soho rooms.

Приглашенные гости: Feridun Başer (Советник по Экономическим вопросам Посольства Турции в РФ), Salma El Taweel (Советник Посла Иорданского Хашимистского Королевства в РФ, Badriya Al Zadjali) и Saja Al Zadjali (Супруга и Дочь Посла Королевства Оман в РФ), Amr Adip (Советник Министра Транспорта Египта, Министр СМИ Саудовской Аравии Turki bin Abdullah Alshabah, Министр культуры Саудовской Аравии Принц Bader Bin Abdullah bin Farhan Al Saud, президент Arab Fashion Council Антонио Рубель, телеведущие Lara Tabet и Rafeea Al Hajsi, Пьер Паоло Челесте (президент Итальянской ТПП), Полад Бюльбюль-оглы (посол Азербайджана), Смаил Аллауа (посол Алжира), Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати (посол Бахрейна), Ихаб Ахмед Талаат Насру (посол Египта), Амджад Оде Адайле (посол Иордании), Мехди Санаи (посол Ирана), Ахмед Салем аль-Вахейши (посол Йемена), Раид Бен Халид Кримли (посол КСА), Фахад Мохамед Аль-Аттыйя (посол Катара), Абдулазиз Аль-Адвани (посол Кувейта), Шауки Бу Нассару (посол Ливана), Амер аль-Араби Аль Гариб (посол Ливии), Абделькадер Лешехеб (посол Марокко), Маадед Хареб Аль-Хейли (посол ОАЭ), Юсеф Иссе Али аль-Заджали (посол Омана), Мохаммед Али Шихи (посол Туниса), Мехмет Самсар (посол Турции), Раид Бен Халид Кримли (посол Саудовской Аравии).

Открывать и закрывать шоу будут именитые кутюрье АМАТО COUTURE (Dubai, UAE) и Michael Cinco (Dubai, UAE). Созданный в начале 2000-х гг. совместный бренд AMATO COUTURE экстравагантного дизайнера Furne One и эксперта по текстилю Рашида Али полностью перевернул привычные представления о моде в ОАЭ. Воплощения дизайнерских идей посредством неординарного сочетания тканей в коллекциях находят свой отклик по всему миру. Поклонниками этого авангардного лейбла, умело переплетающего стиль, видение и творчество, на сегодняшний день являются члены королевской семьи и знаменитости международного значения, такие как Nicki Minaj, Shakira, Beyonce, Katy Perry и другие медийные личности.

Проживающий в Дубае филиппинский дизайнер Майкл Синко наиболее известен своими сказочными нарядами от кутюр. Его врожденное творчество и мастерство техники вывели его на передовые рубежи моды. Имена знаменитостей, которые надевали его роскошные платья, не сходят с уст миллионов людей. Это Beyonce, Jennifer Lopez, Rihanna, Lady Gaga, Mariah Carey и другие.

Программа мероприятий в рамках Al Arabia Fashion Days 2019:

24 апреля – Пресс-конференция совместно с Генеральным консульством РФ в ОАЭ (Дубай).

10-11 июня – Al Arabia Business Zone – выставка арабского и российского бизнеса, выставка производителей товаров и услуг от арабских и российских компаний, место для B2B и B2C встреч, где каждый из зарубежных и партнеров сможет продемонстрировать свою продукцию или услугу для привлечения потенциальных клиентов и партнеров.

10 - 11 июня – подиумные показы арабских, международных и российских дизайнеров, а также работа зоны Шоу-рум.

12 июня – бизнес-форум Al Arabia Business.

13 Июня – Гала-ужин и церемония вручения наград Al Arabia Fashion Awards от международного жюри проекта.

Организатор: MEROVING PRODUCTION (со-организатор главной Арабской недели моды – Arab Fashion Week в г. Дубай, ОАЭ; Designers&Brands в г. Бейрут, Ливан; официальный представитель Национальной Палаты Моды 22-х Арабских стран и компании L.I.P.S. Management).

Мероприятие проходит при поддержке:

Генерального консульства РФ в Дубае и Северных Эмиратах,

Arab Fashion Council,

Школы бизнеса «Синергия»,

PROFashion,

MARIUM boutique.

Телерадиоканал Страна.fm

Официальный стилист проекта: REVLON Professional

Билеты в продаже:

https://al-arabia-fashion-days.timepad.ru/event/929369/

Скидка 10% по промо-коду: diva

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