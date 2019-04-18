«Выходные молодежной театральной моды» 2019

В марте Союз театральных деятелей России представил проект Young Theatre Fashion Weekend («Выходные молодежной театральной моды») для молодых театральных художников по костюму.

«Выходные молодежной театральной моды» проходят третий год подряд. Желающих участвовать с каждым разом все больше. На этот раз в проекте участвовали студенты и выпускники театральных вузов – ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова, РГУ им. А.Н. Косыгина, Британской высшей школы дизайна, Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской, а также молодые специалисты, работающие в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Воронежа и других городов.