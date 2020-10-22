Выпадение волос: решение проблемы у трихолога

Волосы на подушке, забивается слив в ванной после каждого мытья головы, залысины, – это животрепещущие проблемы приносят много физических, так и моральных неудобств. Зачастую, поиск решения проблем приводит человека не к врачу-специалисту, а на просторы интернета, где прочитав чудесные домашние рецепты, он спешит опробовать их на себе, но ситуация становится лишь хуже. Чтобы предотвратить подобные ситуации, на самые волнующие вопросы о выпадении волос ответил врач-дерматолог, трихолог сети клиник ЦИДК Юлия Галлямова.

“Трихологи – это такие же врачи, которые смогут решить проблему, связанную с волосами, если не затягивать с обращением за помощью. Самые тяжелые и запущенные случаи становились такими только с молчаливого согласия самих пациентов, ведь бездействие – это худший исход” – рассказывает врач-дерматолог, трихолог сети клиник ЦИДК.

Консультация у врача-трихолога

С жалобами на выпадение волос нельзя тянуть и лечиться домашними средствами, придерживаясь принципа «моей соседке помогло, и мне поможет». Это лишняя трата времени и денег, которая приведет к тому, что проблемы станут более запущенными. При обильном выпадении волос, необходимо в первую очередь обращаться к врачу-трихологу. Консультация врача состоит из:

Анамнеза

Сбора анализов

Визуальной оценки волосистой части головы при помощи дерматоскопа

Осмотра корня выпавшего волоса и их подсчета

Часто для установки диагноза также требуется трихограмма, которая позволяет провести дифференциальную диагностику между различными формами алопеции.

Подбор спектра анализов при выпадении волос целесообразен вместе с лечащим врачом, после его консультации – это не только экономия для пациента, но и даст информацию для врача по будущему лечению. После первичного осмотра он сможет определить, чего именно не хватает для установки диагноза и назначения лечения.

Восстановление волосяных луковиц после алопеции

В этом случае необходимо индивидуально поставить диагноз и определить степень облысения. Причем, на это влияет не только сам корень проблемы, но и возраст, и даже пол человека. Однако при наличии современных методов лечения всегда существует шанс возвращения волос.

Обильное выпадение волос в осенне-зимний период

У людей, как и у животных,есть ритм смены волос. Летом, благодаря воздействию солнечных лучей, хорошему отдыху и достаточному потреблению витаминов, стадия роста волос увеличивается. В осеннее и зимнее время погода не так благоприятна для здоровья волос. Но это не патология, а особенность образа жизни в полосе, где нет большого количества солнечного света и тепла. По статистике, волосы русских и европейских женщин сильно отличаются по качеству и количеству.

Мужское облысение

У мужчин чаще всего облысение наступает примерно в том же возрасте, что и у их отцов. Это называется «андрогенная алопеция». И чем раньше человек обратиться с проблемой к трихологу, тем больше шанс не допустить образование лысины. Самые ранние признаки андрогенной алопеции появляются уже в 14 лет, хотя визуально это зачастую незаметно.

Дневная норма выпадения волос

Маркером опасности является выпадение более 120 волос. Есть специальная методика их подсчета:

Необходимо вымыть голову

Высушить и тщательно расчесать волосы

Надеть специальную шапочку и ходить в ней 24 часа

Спустя сутки шапка снимается, и ведется подсчет оставшихся внутри нее волос

Затем пациент может объективно оценить, нужно ли ему обращаться к врачу

Профилактика и лечение

Плазмотерапия: Это также определяется в зависимости от диагноза. Впрочем, на сегодняшний день PRP плазмотерапия более эффективна. При этом методе используются резервы собственного организма, фактор роста, который становится более концентрированным вокруг волосяного фолликула. Поэтому он более безопасен и эффективен. Также многое зависит от пробирок. Все современные европейские бренды основаны на проверенной PRP-терапии RegenLab. Суть процедуры заключается в том, что у пациента берется кровь, помещается в специальную центрифугу, где плазма наполняется полезными компонентами, затем данный состав вводится в волосистую часть головы. Благодаря этому методу, стимулируется рост волос, фолликулы становятся крепче, а выпадение волос становится почти незаметным.

Пересадки волос : современная трансплантация волос находится на высоком уровне качества. Здесь важно выбрать правильного хирурга. Пересаженные волосы хорошо приживаются, но они могут понадобиться только в том случае, когда уже заметно отсутствие волосяных фолликул и нет возможности усилить рост волос. После пересадки также обязательна периодическая PRP- терапия для поддержки жизнедеятельности волосяного фолликула.

Массаж головы: при регулярном массаже или даже расчесывании, кровоснабжение стимулируется и фолликулы “ оживают”, укрепляя пряди и увеличивая рост волос

Волосы каждого человека нуждаются в уходе, помощи и защите. Необходимо тщательно следить за их состоянием и незамедлительно обращаться к специалисту в случае проблемы.