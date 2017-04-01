Выпускное платье - акция Дома персональных коллекций Доры Бланк

Выпускной - самый первый настоящий взрослый праздник. И, конечно же, как Золушка из сказки ушедшего детства, каждая девочка хочет в этот день стать настоящей принцессой. А что, как не платье, сможет сделать любую девочку красавицей, подчеркнув все достоинства и скрыв недостатки.