Выпускное платье - акция Дома персональных коллекций Доры Бланк

Выпускной - самый первый настоящий взрослый праздник. И, конечно же, как Золушка из сказки ушедшего детства, каждая девочка хочет в этот день стать настоящей принцессой. А что, как не платье, сможет сделать любую девочку красавицей, подчеркнув все достоинства и скрыв недостатки.Поиски выпускного платья начинаются задолго до главного в жизни дня. На запрос в Интернете и соцсетях, вываливается огромное количество красоты. Но стоит вникнуть подробнее, оказывается, что понравившееся на фото платье не сидит или перекошено, сшито из синтетики, от которой сразу начинает чесаться все, или просто нет твоего размера. Чем дальше, тем хуже, день Х приближается, а платье твоей мечты все ещё остаётся недоступной мечтой. Поход в ателье персонального пошива становится единственным решением проблемы. В качественном ателье есть возможность не только сшить красивое платье. Дизайнер и конструктор сначала внимательно выслушают все пожелания, обсудят проблему выбора, вместе с вами обсудят, какие формы и цвета подойдут больше всего к пропорции фигуры и выбранному стилю. С помощью профессионального технолога можно подобрать из образцов самые лучшие и качественные ткани, нарисовать эскиз и... создать свой собственный шедевр портновского искусства. Вообще, платье, сшитое специально для тебя, очень сильно отличается от любого даже самого дорогого фирменного, но купленного в магазине. Оно именно такое, как ты мечтала, оно идеально сидит на фигуре, раскрывает всю красоту и отводит глаз от всех неприятностей. В сшитом для тебя платье очень удобно - ведь оно учитывает все нюансы фигуры. Оно наполнено положительной энергией мастера, который думал именно про тебя, когда его создавал, и энергией твоей собственной, которую ты вложила сама в совместной с мастером творческой работе. В этом сезоне Дора Бланк, будучи мамой 4-х детей и зная не понаслышке о проблемах детей и их родителей, предложила для пошива выпускных платьев специальные тарифы. Сегодня для юных клиенток стоимость пошива сложного вечернего наряда качества Haut Couture обойдется в 30-50 тыс рублей. Акция продлится до конца мая.
Выпускное платье - акция Дома персональных коллекций Доры Бланк
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- 01 Апреля 201711:13
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