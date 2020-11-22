Выразительный взгляд - гарантия уверенности в себе

Как известно: «Глаза - зеркало души». В макияже акцент на глазах придаёт выразительность и глубину, томность и загадочность всему лицу. Правильно подобранная тушь способна не только зрительно увеличить объём и длину ресниц, но и замаскировать следы усталости, а средства для роста ресниц помогают поддерживать их густоту и здоровый вид.

В этом материале мы расскажем о двух продуктах для ресниц от польского бренда Eveline Cosmetics.

Тушь для ресниц, увеличивающая объем, Big Volume BANG

Новая тушь из коллекции Big Volume привлекает сочным красным цветом, в который окрашена ее упаковка. Специально разработанный аппликатор имеет чередующиеся длинные и короткие щетинки, тем самым кисточка помогает прокрасить ресницы и короткие, у внутреннего уголка глаза, и длинные, у внешнего. Результат – драматичный объем и удлинение ресниц.

Уникальная формула туши позволяет аккуратно прокрасить каждую ресничку, заметно приподнимает их, придавая им красивый изгиб, не оставляет комочков, остается на ресницах в течение дня и не склеивает их. Позволяет сделать изысканный макияж на каждый день. Содержит натуральную карнаубу и рисовый воск.

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РОСТА РЕСНИЦ ReveLASHTM

Активная сыворотка стимулирующая рост ресниц - это инновационная формула, созданная из компонентов новейшей технологии, гарантирующих изумительные эффекты.

Содержит активный компонент, который на протяжении полного цикла жизни ресниц стимулирует их длину, толщину, прочность и насыщенность пигментами. Стимулирует рост новых ресниц, а также эффективно замедляет процесс их выпадения.

• BIMATOPROST – считается наиболее эффективным комплексом компонентов, стимулирующим рост ресниц и продлевающим их жизненный цикл.

• BIOTINOL TRIPEPTIDE интенсивно укрепляет волокна и луковицы ресниц, благодаря чему эффективно кондиционирует ресницы, в результате они становятся сильными и шелковистыми.

• ЭКТРАКТ ГРАНАТА глубоко увлажняет, питает и восстанавливает ресницы, укрепляет и сохраняет цвет.

Впечатляющие результаты, подтвержденные ИССЛЕДОВАНИЯМИ*:

Радикальное улучшение густоты ресниц –89%

Заметное удлинение ресниц – 85%

Значительная стимуляция роста ресниц – 86%

*исследования на избранной групе женщин в течение 8 недель.

Красота - очень мощное оружие, главное - его грамотно использовать.

И пусть под взмахом кокетливых ресниц капитулируют все оппоненты!