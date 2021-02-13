Выручка LVMH сократилась в 2020 году на 17 процентов

Акции французского конгломерата предметов роскоши торгуются сегодня близко к историческим максимумам, и инвесторы компании не обеспокоены будущим люкса во время и после пандемии. Цена за акцию компании на 8 февраля 2021 года составила 636 долларов, рыночная капитализация оценивается в 320,61 млрд долларов.

Общая выручка LVMH в 2020 году составила 44,7 млрд евро, что на 17% меньше по сравнению с 2019-м. Прибыль от повторяющихся операций сократилась за год на 28% и составила 8,3 млрд евро. Несмотря на трудный год, операционный свободный денежный поток компании сократился лишь на 1% до 6,2 млрд евро, а чистый долг снизился на треть до 4,2 млрд евро. Учитывая все обстоятельства, холдингу удалось справиться с воздействием пандемии и укрепить свой статус одной из лучших групп в секторе роскоши.

Что касается результатов разных сегментов бизнеса LVMH, то картина выглядит так:

Вино и спиртные напитки: несмотря на то, что все марки увеличили доли рынка, подразделение зафиксировало в 2020 году снижение доходов на 15%;

Мода и изделия из кожи: в 2020 году подразделение зафиксировало снижение выручки всего на 5%, несмотря на локдаун и закрытие магазинов в течение нескольких месяцев; прибыль снизилась на 2%;

Парфюмерия и косметика: выручка в 2020 году упала на 24%, однако прибыль снизилась на 88% с 683 млн евро в 2019 году до 80 млн евро в 2020 году;

Часы и ювелирные изделия: выручка этого подразделения снизилась на 24%, прибыль – на 59%;

Выборочная розничная торговля: это подразделение, в которую входят, например, Sephora и DFS, сократило выручку на 31%, прибыль оказалась отрицательной – минус 203 млн евро (в 2019 году – 1,39 млрд евро).

В начале января было объявлено об интеграции LVMH с Tiffany & Co, что должно принести конгломерату в 2021 году дополнительную прибыль. Согласно комментариям Жан-Жака Гиони, финансового директора LVMH Group, по результатам 2020 финансового года, вполне вероятно, что LVMH и Tiffany сосредоточат усилия на трех ключевых областях: продукты, распространение и коммуникации.