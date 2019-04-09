Вышел альбом с архивными материалами марки Helmut Lang

Японское издательство printings опубликовало двухтомник, посвященный легендарному бренду.

Совсем недавно издательство презентовало фотоальбом с архивными вещами Рафа Симонса, а теперь порадовало поклонников марки Helmut Lang. В двух томах собраны фотографии моделей из коллекций 1986-2005 годов. В съемках были задействованы вещи из частных коллекций, так как в 2011 году Хельмут Ланг использовал около 6000 предметов в выставке Make It Hard, и они не сохранились.