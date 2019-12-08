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SergeyVladimirov

Вышел номер L’Officiel с Ellen Alexander на обложке

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  • 08 Декабря 201911:52

Американская топ-модель с русскими корнями Ellen Alexander на обложке L’Officiel.

Американская модель Ellen Alexander (@ellen.alexander) была мечтательным ребёнком из советской семьи физиков и уже в школе грезила сценой. После переезда в Нью-Йорк успешно начала карьеру модели и сотрудничала с такими культовыми изданиями как Shape и Vogue. Грациозная блондинка с кукольной внешностью особо полюбилась редакторам L’Officiel за стопроцентное попадание в образы и бешенную работоспособность.

Ellen Alexander вживается в тему по-станиславки достоверно и по-русски душевно: будь то изысканная дама для обложки L’Officiel Gourmand или откровенная хулиганка, дерзко раздевающаяся на обложке L’Officiel Hommes Baltics. В Штатах амбициозная блондинка училась актёрскому мастерству и режиссуре и сейчас работает над уникальным перформанс-проектом на стыке музыки, фото и танца, к которому девушка неравнодушна с детства, когда она серьезно увлекалась хореографией.

 

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