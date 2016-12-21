Вышел тизер 91 сезона выставки Pitti Uomo

Организаторы флорентийской выставки опубликовали видеоролик, рассказывающий о главной теме приближающихся мероприятий.

На этот раз зимняя ярмарка Pitti Immagine будет посвящена танцу, а ее официальная тема звучит как Pitti Dance Off. В качестве слогана 91 сезона организатора выбрали фразу «Скажи мне, как ты танцуешь, и я расскажу, как тебе одеваться». Внимание к танцевальной культуре продиктовано тем, что сегодня она стала очень разнообразной и включает огромное количество стилей. Кроме того, организаторы подчеркивают, что именно танец позволяет выразить себя, показать свое тело, продемонстрировать энергию и радость жизни.

Судя по тизеру очередного сезона Pitti Uomo, не обойдется на показах и других мероприятиях ярмарки без иронии. В конце концов, современные танцы должны расшевелить атмосферу Фортецца да Бассо, где все и будет происходить с 10 по 3 января будущего года. Среди главных участников выставки заявлены такие марки и дизайнеры, как Пол Смит, Тим Коппенс, Golden Goose Deluxe Brand, Z Zegna, Tommy Hilfiger, Ciro Paone, Cottweiler for Reebok, Carlo Volpi, Lucio Vanotti, Sansovino 6, Sulvam x Japan Fashion Week и несколько брендов из Южной Кореи.