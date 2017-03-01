Вышел трейлер фильма о Дрисе Ван Нотене

В сети появился первый трейлер нового документального фильма об одном из самых интересных современных дизайнеров.

Для тех, кому понравился фильм «Dior и я», кинопродюсеры подготовили приятный сюрприз. Документальная картина Dries расскажет о творческом процессе известного дизайнера и покажет его изнутри. Производством обеих картин занималась компания Dogwoof, что обещает отличный результат. Правда, пока что не называется точная дата релиза, а будет ли он показан в России, вообще, неизвестно.