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Dries Van Noten (19)
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Артем Кузелев

Вышел трейлер фильма о Дрисе Ван Нотене

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  • 01 Марта 201713:03
Сюжеты: Dries Van Noten

В сети появился первый трейлер нового документального фильма об одном из самых интересных современных дизайнеров.

Для тех, кому понравился фильм «Dior и я», кинопродюсеры подготовили приятный сюрприз. Документальная картина Dries расскажет о творческом процессе известного дизайнера и покажет его изнутри. Производством обеих картин занималась компания Dogwoof, что обещает отличный результат. Правда, пока что не называется точная дата релиза, а будет ли он показан в России, вообще, неизвестно.

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