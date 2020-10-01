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Артем Кузелев

Вышли экологичные версии культовых кроссовок adidas Originals

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  • 01 Октября 202012:20
Сюжеты: Adidas

Спортивная марка выпустила коллекцию эковерсий знаковых моделей из переработанных и возобновляемых материалов.

Коллекцию Clean Classics составили экологичные переиздания классических кроссовок adidas Originals. Все модели изготовлены из высокотехнологичных материалов из переработанных волокон, натуральной пробки, регенерированной резины и Bloom Foam, материала, получаемого во время очистки водоемов от водорослей. Кроссовки крашены слоганами, призывающими к охране окружающей среды. Приобрести обувь можно в магазинах adidas Originals и на сайте марки.

 
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