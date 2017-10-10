Высокая мода: как собрать лук в масс-маркете

Тренд: все оттенки желтого

Полный желтый образ можно было заметить на Неделях моды в Милане, Нью-Йорке и Париже. Модельеры DKNY, Gucci, Versace представили коллекции с целыми образами от нежно-лимонного до яркого солнечного цвета. Желтый создает положительное настроение, подходит почти всем цветотипам кожи и является одним из самых трендовых цветов в этом сезоне. Дизайнеры советуют добавлять меньше украшений: желтый любит самостоятельность и минималистичность. Если захотите разбавить серую осеннюю погоду, то выбирайте вещи простого кроя в оттенках желтого.

Тренд: юбка миди

Юбка миди – это настоящий must-have этого сезона. Преимущество осенних модных тенденций в том, что вы можете экспериментировать с кроем, посадкой, фасоном. Сочетайте такие юбки с разным верхом: однотонным топом, как в коллекции Marni, или майкой с вызывающим принтом-надписью, как в коллекциях Dior или Paco Rabanne. Обратите внимание на фасон, который подойдет вашему типу фигуры – подчеркните бедра более широким кроем или, наоборот, выберите юбку-карандаш, чтобы зрительно увеличить объемы. При выборе обуви для образа с юбкой миди вы можете подобрать почти любой стиль: лодочки на тонком каблуке или ботильоны на устойчивом круглом каблуке, сапоги на танкетке и, конечно, сапоги на плоской подошве.

Тренд: вышивка

Вышивка прочно заняла место в тенденциях 2017 года. Простые вещи становятся модными, стоит лишь добавить узор: осенью вышивку используют в свитшотах, джинсах, юбках и даже обуви. Выберите ботильоны с декором вместе с укороченными брюками или юбкой, чтобы продемонстрировать ультрамодный тренд. Аксессуары для такого образа лучше оставить дома, так как такая одежда уже включает в себя дополнительный декор. Мы предлагаем заменить привычную однотонную юбку на модель с вышивкой для работы (конечно, если вам позволяет дресс-код), а для прогулок и встреч с друзьями выбрать свитшот с вышивкой, джинсы «бойфренды» и сумку на длинном ремешке.

Тренд: куртка-пилот

Укороченные куртки-дубленки с внешней отделкой появились на подиумах в коллекциях Carven, Lacoste, Hermes. Такие модели отлично подходят для прохладной осени, к тому же с ними можно создавать образы в различных стилях. Например, вместе с шелковым платьем и сапогами в стиле kitten-hill куртка-пилот придаст образу дерзости. Также смело носите куртку-пилот с деловым образом: классической рубашкой и прямыми брюками. Конечно, такую модель можно носить и в качестве акцента к образу, накинув ее на однотонное платье простого кроя. Не забудьте дополнить образ теплым шарфом и повязкой на голову.

Больше трендовых образов по демократичным ценам вы найдете во всех магазинах KIABI и на сайте www.kiabi.ru