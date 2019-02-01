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Артем Кузелев

Высокая награда для гендиректора Saint Laurent

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  • 01 Февраля 201914:35
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Власти Парижа удостоили Франческу Беллеттини орденом Почетного легиона.

Генеральный директор парижского дома Saint Laurent Франческа Беллеттини получила высокую награду от властей французской столицы. Топ-менеджер компании была награждена орденом Почетного легиона. Вручая Беллеттини награду, мэр Парижа Анн Идальго отметила: «Вы стали символом парижского стиля».

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