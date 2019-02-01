Высокая награда для гендиректора Saint Laurent

Власти Парижа удостоили Франческу Беллеттини орденом Почетного легиона.
Генеральный директор парижского дома Saint Laurent Франческа Беллеттини получила высокую награду от властей французской столицы. Топ-менеджер компании была награждена орденом Почетного легиона. Вручая Беллеттини награду, мэр Парижа Анн Идальго отметила: «Вы стали символом парижского стиля».
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.