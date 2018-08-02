Выставка Александра Васильева «Курортная мода»

В Москве начала работу очередная выставка, организованная знаменитым историком моды.

Фонд Александра Васильева представляет продолжение своего большого проекта. В рамках цикла мероприятий на ВДНХ открылась выставка «Курортная мода», рассказывающая о пляжном костюме ХХ века. Куратором выставки стал российский дизайнер Кирилл Гасилин. Посетить экспозицию можно до 4 ноября этого года в павильоне №16 «Гидрометеорология».