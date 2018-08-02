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Артем Кузелев

Выставка Александра Васильева «Курортная мода»

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  • 02 Августа 201809:58
Сюжеты: Васильев

В Москве начала работу очередная выставка, организованная знаменитым историком моды.

Фонд Александра Васильева представляет продолжение своего большого проекта. В рамках цикла мероприятий на ВДНХ открылась выставка «Курортная мода», рассказывающая о пляжном костюме ХХ века. Куратором выставки стал российский дизайнер Кирилл Гасилин. Посетить экспозицию можно до 4 ноября этого года в павильоне №16 «Гидрометеорология».

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