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Артем Кузелев

Выставка: Азия в творчестве Ива Сен-Лорана

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  • 25 Июня 201813:19
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Музей Ива Сен-Лорана анонсировал новую выставку, которая будет посвящена азиатской теме в творчестве легендарного дизайнера.

В начале октября в Музее Ива Сен-Лорана откроет двери новая экспозиция. На этот раз кураторы сделают акцент на влиянии, которое на творчества дизайнера оказала азиатская мода. Будущую экспозицию, получившую название Yves Saint Laurent: Dreams of the Orient, составят около 50 образов. В каждой модели можно будет без труда отыскать отсылки на культуру Индии, Китая и Японии. Здесь же посетители увидят эскизы, материалы из фотоархива и художественные произведения Сен-Лорана. Побывать на выставке можно будет в течение нескольких месяцев, до 27 января 2019 года.

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