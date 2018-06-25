Выставка: Азия в творчестве Ива Сен-Лорана

Музей Ива Сен-Лорана анонсировал новую выставку, которая будет посвящена азиатской теме в творчестве легендарного дизайнера.

В начале октября в Музее Ива Сен-Лорана откроет двери новая экспозиция. На этот раз кураторы сделают акцент на влиянии, которое на творчества дизайнера оказала азиатская мода. Будущую экспозицию, получившую название Yves Saint Laurent: Dreams of the Orient, составят около 50 образов. В каждой модели можно будет без труда отыскать отсылки на культуру Индии, Китая и Японии. Здесь же посетители увидят эскизы, материалы из фотоархива и художественные произведения Сен-Лорана. Побывать на выставке можно будет в течение нескольких месяцев, до 27 января 2019 года.