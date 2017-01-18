Выставка «Бижутерия. От винтажа до наших дней» и спецпроект «Карнавал в лицах, масках и фактах»

XVIII-й сезон выставки-продажи «Бижутерия. От винтажа до наших дней» пройдёт в Москве, в ТВК «Тишинка» с 10 по 12 февраля. Торжественное открытие состоится 9 февраля, в 19:00.

На выставке традиционно будут представлены коллекции винтажной, дизайнерской и этнической бижутерии и аксессуаров разных стилей, выполненных в различных техниках и материалах. Немалая часть украшений создана в единственном экземпляре.

Среди брендов: Askew London, Art, Chanel, Coro, Dior, Joseff of Hollywood, Hobe, Florenza, Kramer, Lisner, Miriam Haskell, Monet, Napier, Original by Robert, Sarah Coventry, Schiaparelli, Trifari и Weiss, а также авторские изделия от современных зарубежных и российских дизайнеров.

В рамках выставки «Бижутерия. От винтажа до наших дней» организаторы представят и спецпроект – «Карнавал в лицах, масках и фактах». На экспозиции будет выставлено собрание масок и украшений старейших карнавалов мира – венецианского и бразильского.

Каждый день работы выставки всех посетителей ожидает приятный сюрприз: два раза в день, в 14:00 и в 18:00, будет проходить розыгрыши подарков. Стать обладателем ценных сувениров – винтажных и современных украшений – может любой посетитель выставки, так как в розыгрыше будут принимать участие все входные билеты.

Купить билеты предварительно можно здесь. Кроме того, билеты можно будет купить и на выставке в дни её работы (с 9 февраля по 12 февраля).

Подробности у организаторов – выставочная компания «НОК»:

+7 (495) 585-72-74

info@bijou-moscow.com

www.bijou-moscow.com

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