Выставка «Даниил Федоров. Театр портрета».

В Театральном музее им. А.А. Бахрушина в Москве с успехом прошла выставка московского художника Даниила Федорова под названием «Даниил Федоров. Театр портрета».

Портрет стал для Даниила Федорова способом познания внутреннего мира человека, при этом художник смело комбинирует различные стили. Ему удаётся тонко выдержать грань между красивостью, натурализмом и глубиной. Именно это делает работы художника современными, запоминающимися, живыми. Посетители выставки, всматриваясь в давно знакомые лица, представленные на портретах, открыли новые грани в привычных образах.

На выставке зрители впервые смогли увидеть серию работ «Деятели театра», созданную специально для показа в Театральном музее им. А.А. Бахрушина. Серия включает портреты наших современников – выдающихся актёров и режиссёров, составляющих славу отечественного театра и кино: Александр Калягин и Владимир Этуш, Константин Райкин и Эммануил Виторган, Юрий Соломин и Алексей Бородин, Марк Захаров, Владимир Фокин, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих…

Портрет Армена Джигарханяна работы Даниила Федорова был взят из коллекции самого Армена Борисовича. Незадолго до начала выставки серия пополнилась портретом Александра Тителя, художественного руководителя оперы знаменитого «Стасика» – Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Гостями выставки стали: галерист Оксана Бутман, певица Катя Лель, модельер Юлия Далакян, постановщик Анатолий Анищенко, актриса и модель Екатерина Дробыш, телеведущие Елена Ищеева и Ирина Сашина, художник и дизайнер Алиса Толкачёва, фотограф Роман Кадария, директор по развитию Bosco Di Ciliegi Константин Андрикопулос, продюсер Наталья Бондина, певица Александра Гинзбург, продюсер Наталья Бондина, главный редактор журнала Nstyle Аннэтес Рудман и многие другие.

О художнике Данииле Фёдорове

Даниил Федоров – почетный академик Российской академии художеств, член Московского союза художников, Союза художников России. Работает в жанре портрета, натюрморта, пейзажа. Родился в 1979 году в семье, продолжающей династию московских художников Осиповых и Федоровых. Даниил представляет четвёртое поколение династии, уже более 100 лет существующей в русском изобразительном искусстве. Мать Мария Владиславовна Федорова – народный художник России, отец Юрий Борисович Ильин – заслуженный артист России, актёр Малого театра.



Даниил окончил художественно-графический факультет Московского педагогического государственного университета, учился в США. Участник множества выставок в России и за рубежом. Работы художника хранятся в собраниях Московского музея современного искусства, Театрального музея им. А.А. Бахрушина, Тульского музея изобразительных искусств, Российского культурного центра Посольства РФ /Вашингтон, США/, компаний Nike и Bosco di Ciliegi.