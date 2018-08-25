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Артем Кузелев

Выставка Элио Фиоруччи открылась в Венеции

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  • 25 Августа 201800:24

В венецианском дворце Ка-Пезаро начал работу ретроспектива, посвященная творчеству знаменитого дизайнера.

Международная галерея современного искусства, расположенная во дворце Ка-Пезаро в Венеции, представила публике новый проект. Здесь открылась ретроспективная выставка Epoca Fiorucci, посвященная дизайнеру Элио Фиоруччи и его влиянию на современную модную индустрию. Кураторы проекта отмечают, что Фиоруччи знаменит тем, что во второй половине 1970-х годов придумал демократичную моду. Как его приятель Энди Уорхол создавал поп-арт, так и Элио разрабатывал новую концепцию. На выставке можно увидеть вещи из архивов марки Fiorucci, фотоматериалы и смелые рекламные кампаний бренда. Посетить ретроспективу можно до 6 января 2019 года.

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