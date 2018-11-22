Выставка Fashion Access пройдет с 13 по 15 марта 2019

Fashion Access является ведущей площадкой в Азии для демонстрации новых решений в сфере производства изделий из кожи. Выставка организуется компанией APLF (Asia Pacific Leather Fair Ltd.) и проводится два раза в год в Гонконге.

В этот раз с 13 по 15 марта 2019 года тысяча производителей поделятся уникальными идеями, новейшими разработками и представят свои новые осенне - зимние коллекции 2019/2020. Участники из Китая, Гонконга, Индии, Японии, Кореи, Индонезии, Пакистана, Бангладеша, Таиланда и Филиппин займут пространство Выставочного центра Гонконга и представят уникальную экспозицию последних тенденций. Разнообразие производителей оригинального оборудования и оригинального дизайна, а также многочисленные независимые брэнды смогут удовлетворить разноплановые интересы посетителей.

В основном площадка ориентируется на средний и мелкий опт и является ведущим мероприятием в сфере представления кожаных изделий на азиатском рынке. Это подтверждается тридцатилетней историей, авторитетными участниками, а также открытиями новых талантов. Fashion Access -отличная стартовая площадка для молодых художников и дизайнеров. Каждый раз участники и посетители отмечают плодотворность события - выставка отличается огромным количеством заключенных контрактов.

В рамках мероприятия также проходят многочисленные конкурсы и модные показы. В прошлом году выставочная площадь составила 15000 кв. м. В выставке приняли участие представители 1000 компаний, а количество посетителей превысило 17900 человек.