Выставка FASHION ILLUSTRATION успешно прошла с 15 по 22 мая 2017 года в РГУ им. А.Н. Косыгина

Выставка FASHION ILLUSTRATION, с успехом прошедшая в мае в РГУ им. А.Н.Косыгина, объединила экспозицию работ студентов, выпускников и преподавателей профильных кафедр вуза, ярмарку вакансий и стажировок, а также встречи и общение с потенциальными работодателями и практиками бизнеса и медиа-индустрии. Также на выставке прошла насыщенная деловая программа, подготовленная порталом FashionEducation.ru, с участием экспертов рынка, глянцевых и интернет-СМИ, предприятий индустрии моды.

В выставке приняли активное участие: кафедра спецкомпозиции (завкафедрой Алибекова Марият Исмаиловна), кафедра «Искусство костюма и моды» (завкафедрой Козлова Татьяна Васильевна), кафедра графического дизайна и визуальных коммуникаций (завкафедрой Стор Ирина Николаевна).

Вручая дипломы участникам выставки, советник ректора Тишина Марина Викторовна отметила, что подобные мероприятия важны для вуза, чтобы показать уровень подготовки студентов для индустрии моды, и дать им возможность еще в процессе обучения успешно подготовиться к будущей карьере.

Круглый стол "Международное и деловое сотрудничество в индустрии моды" открыл деловую программу выставки 17 мая. В круглом столе приняли участие спикеры: Каримова Ирина, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики, куратор Студии дизайн-коммуникаций РГУ им. Косыгина; Анненкова Анна, руководитель сети бутиков HAPPY COLLECTION, дистрибьютор брендов MISSONI HOME, LALIQUE Voyage de Parfumeur, NINA RICCI Maison, BlUMARINE home в России; Маракулин Юрий, Союз Российских Байеров. В ходе круглого стола спикеры поделились своим опытом взаимодействия и сотрудничества с разными странами, рассказали о тех качествах, которыми необходимо обладать молодому специалисту, чтобы успешно работать на международном уровне.

Тему карьеры и трудоустройства продолжила Елена Залесская, руководитель кадрового агентства "Модное бюро", специализирующегося на подборе кадров для fashion-индустрии. Она рассказала, как найти интересные вакансии, правильно составить резюме и сопроводительное письмо, и какие тренды в трудоустройстве существуют сейчас.

Лекция-дискуссия "Fashion Law: как защитить авторское право в индустрии моды", которую провела Анна Гейнеманн, практикующий юрист, автор книги Fashion Law in Russia, вызвала особый интерес у всех присутствующих – ведь эта тема особенно актуальна для всех, кто работает в творческой сфере, и не защищен в полной мере от копирования своих работ. Анна рассказала о том, какие существуют способы правовой охраны бренда, как правильно зарегистрировать товарный знак, и куда обращаться в случае его незаконного использования или копирования работ. Эту тему слушатели попросили обязательно продолжить на следующих встречах.

Завершил программу первого дня деловой программы Public Talk "Журналистика в индустрии моды" , в котором приняла участие Вера Иванова, Главный редактор журнала «Модный магазин» (ИД «Аргументы и факты»). Она рассказала слушателям, какие кадры востребованы в масс-медиа, и как дизайнеру стать интересным для СМИ.

19 мая состоялась лекция «Fashion Illustration в рекламе», которую провела Н. А.Архипова (РГУ им. А.Н.Косыгина). В этот же день к студентам приехала главный редактор сети журналов Fashion Collection Марина Дэмченко. Пообщавшись с ребятами и посмотрев работы студентов и выпускников, Марина выбрала несколько человек, которые смогут пройти стажировку в редакции журнала, и сказала напутственные слова всем участникам выставки. «Не бойтесь много работать, развивайтесь и самосовершенствуйтесь!», так завершила она свое выступление.

В завершение деловой программы выставки все собравшиеся смогли принять участие в экскурсии по вузу, посетить знаменитый «Шерстяной цех» (корпус №4) и креативное пространство MEDIAPRIDE, где проходят увлекательные мастер-классы и фотосессии.

Участники выставки “Fashion Illustration”-2017 также получили приглашение от Анны Анненковой (Happy Collection) посетить их пространство в Галерее «Модный сезон» 29 мая, и обсудить формат стажировок и сотрудничества. Также свое предложение по стажировкам готовится сделать одна из ведущих российских компаний-производителей текстиля для дома и интерьера. Союз российских байеров готов продолжить сотрудничество и представить работы студентов на одной из международных выставок в конце этого года, и продолжить формат участия в выставках и мероприятиях вуза.

Мероприятие прошло при поддержке портала FashionEducation.ru, Студии дизайн-коммуникаций РГУ им. А.Н. Косыгина и Школы Fashion Журналистики. Куратор выставки – Архипова Н.А., куратор деловой программы – Каримова И.Ю. Благодарим руководство вуза за помощь и поддержку в организации выставки, и лично ректора РГУ им. А.Н.Косыгина Белгородского В.С, проректора по научной работе Кащеева О.В., советника ректора Тишину М.В; руководителя ИВЦ РГУ им. Косыгина Заводцеву А.В., а также всех участников и посетителей деловой программы за активное участие во всех мероприятиях.