Выставка фотографий Юргена Теллера и Вивьенн Вествуд

Весь месяц в Нью-Йорке можно посетить выставку работ, созданных знаменитым фотографом в коллаборации с британским дизайнером.
Творческий дуэт Юргена Теллера и Вивьен Вествуд в этом году отмечает юбилей. Уже десять лет эта взрывная пара удивляет и шокирует мир совместными проектами и оригинальными рекламными кампаниями. Подводя итоги этой продуктивной дружбы, фотограф и дизайнер организовали в Нью-Йорке выставку совместно созданных работ. Яркая и провокационная экспозиция будет принимать посетителей до октября.
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