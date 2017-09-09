Выставка фотографий Юргена Теллера и Вивьенн Вествуд

Весь месяц в Нью-Йорке можно посетить выставку работ, созданных знаменитым фотографом в коллаборации с британским дизайнером.

1 / 13 Совместные работы Юргена Теллера и Вивьенн Вествуд

























Творческий дуэт Юргена Теллера и Вивьен Вествуд в этом году отмечает юбилей. Уже десять лет эта взрывная пара удивляет и шокирует мир совместными проектами и оригинальными рекламными кампаниями. Подводя итоги этой продуктивной дружбы, фотограф и дизайнер организовали в Нью-Йорке выставку совместно созданных работ. Яркая и провокационная экспозиция будет принимать посетителей до октября.