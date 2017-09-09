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Артем Кузелев

Выставка фотографий Юргена Теллера и Вивьенн Вествуд

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  • 09 Сентября 201722:46
Сюжеты: Vivienne Westwood

Весь месяц в Нью-Йорке можно посетить выставку работ, созданных знаменитым фотографом в коллаборации с британским дизайнером.

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  • Совместные работы Юргена Теллера и Вивьенн Вествуд

Творческий дуэт Юргена Теллера и Вивьен Вествуд в этом году отмечает юбилей. Уже десять лет эта взрывная пара удивляет и шокирует мир совместными проектами и оригинальными рекламными кампаниями. Подводя итоги этой продуктивной дружбы, фотограф и дизайнер организовали в Нью-Йорке выставку совместно созданных работ. Яркая и провокационная экспозиция будет принимать посетителей до октября.

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