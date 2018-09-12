Выставка фотографий Жана-Мари Перье в Петербурге

В эту пятницу в музее современного искусства Эрарта откроет двери выставка, посвященная творчеству знаменитого французского фотографа.

Петербургский музей современного искусства Эрарта представит в пятницу 14 сентября выставку фотографий знаменитого Жана-Мари Перье. Проект «Кутюрье французской фотографии» представляет собой цикл работ «Мир дизайнеров моды», созданных в 1990-х года по заказу журнала Elle. Посетители смогут увидеть портреты таких именитых дизайнеров, как Ив-Сен Лоран, Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Вивьен Вествуд, Кензо Такада и других. Всего на выставке будет представлено более 50 работ Перье разных лет. Увидеть их можно до 13 января будущего года.