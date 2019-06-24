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Артем Кузелев

Выставка футуристичной моды в Москве

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  • 24 Июня 201921:05

Театральный музей имени А. А. Бахрушина представил экспозицию «Инновационный костюм XXI века: новое поколение» в Государственном историческом музее.

В залах музея расположились работы более 250 авторов, которые предоставили для выставки уникальные предметы: от архивных фотографий до цифровых инсталляций. В экспозиции представлены балетные костюмы для современных постановок, созданные из органического пластика, нейлона, латекса бумаги и дерева. Особое место занимают работы Андрея Бартенева и Саши Фроловой. Посетить выставку можно до 2 сентября.

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