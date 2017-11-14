Выставочная площадка HG Art Gallery представила публике масштабную экспозицию, посвященную творчеству знаменитого фотографа.

1 / 4 Выставка Хорста П. Хорста в Барселоне







В начале месяца барселонская HG Art Gallery представила арт-публике новый масштабный проект. В залах галереи открылась выставка Horst P. Horst. Interiors and Portraits, посвященная творчеству фотографа Хорста П. Хорста. Кураторы подчеркивают, что это глубокое исследование творчества Хорста, включающее портреты таких звезд, как Ив Сен-Лоран, Палома Пикассо, Марелла Агнелли, Эмилио Пуччи, Эльза Перетти, Диана фон Фюрстенберг и многих других. Посетить выставку можно до 10 февраля 2018 года.