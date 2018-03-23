Выставка Инны Панасенко «Транcформация» в салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС»

22 марта во флагманском салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» состоялось открытие выставки Инны Панасенко «Трансформация».

Инна Панасенко (Inna Panasennko) – одна из самых успешных и продаваемых современных художников в Германии.

Одна из центральных тем творчества Инны – монументальные образы быков во всех их природных проявлениях. Быки на полотнах художницы – волевые, страстные, боевые животные. Процесс создания этих образов – настоящий перформанс, динамичный танец в сопровождении светового и музыкального шоу.

Её работы представлены в топовых немецких и мировых галереях в Швейцарии, Шанхае, Нью-Йорке, Израиле и других. Её рейтинг постоянно растет и набирает обороты, тем самым привлекая внимания международных коллекционеров современного искусства. Моментом её славы стали яркие хореографические перформансы, один из которых недавно прошёл в рамках международных выставок Art Basel Miami и Art Fair Shanghai.

Выставка продлится до 31 марта.

Открытие выставки посетили Наталья Лесниковская, Мария Шумакова, Мария Андреева, Анна Слю, Екатерина Дробыш, Фатима Ибрагимбекова, Анфиса Черных, Юлия Галкина, Антонина Клименко, Ксения Безуглова, Анна Русска, Вильфред Кейру, Диана Джанелли, Наташа Симакова, Арчи, Марина Трояновская.

Партнёрами мероприятия стали группа компаний ESTETICA и Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen.

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Звездой мероприятия также стал новый Mercedes-Benz CLS. Новый CLS – первопроходец, который представляет нам новый язык дизайна Mercedes-Benz, узнаваемый по чётким формам с редуцированными линиями. Его характер определяется раскрывающимся книзу контуром решётки радиатора и наклоном вперёд передней части кузова. Среди других его характерных признаков широкие и низкие фары головного освещения, а также двухсекционные задние фонари. В то же время его дизайн передаёт то самое непреходящее обаяние первого CLS, заложившего собой новый сегмент и быстро ставшего дизайн-иконой. CLS получает сплошь новые двигатели: рядные шестицилиндровые, а также рядные четырёхцилиндровые – как в дизельной, так и в бензиновой версиях. Как и в случае предшественника, характер автомобиля CLS третьего поколения является образцом спортивности, излучающей уверенное превосходство: это необыкновенно эмоциональный автомобиль, который достигает впечатляющих вершин комфортабельности для дальних путешествий и акустического комфорта, а также приводит в восторг своими уникальными технологиями.



На закрытое мероприятие были приглашены участники программы привилегий S-Lounge – владельцы автомобилей Mercedes-Benz S-семейства.

В соответствии с условиями программы, владельцы автомобилей S-семейства, включающего в себя S-Класс, Mercedes-Maybach, S Coupe, S Cabriolet, SL и GLS, получают приоритетное обслуживание в решении всех вопросов, связанных с их автомобилем: персональные консультанты, профессиональная помощь экспертов, тест-драйв и заключение контрактов вне салонов продаж, приоритет при записи на сервис и эксклюзивные подменные автомобили, обучение водителей и приглашения на мероприятия и предпоказы автомобилей, выделенная «горячая линия», где в режиме 24/7 можно уточнить все вопросы и детали, связанные с автомобилем клиента и миром Mercedes-Benz. Для решения сложных вопросов консультанты S-Lounge получают возможность адресовать их выделенным специалистам «Мерседес-Бенц РУС» и «Мерседес-Бенц Файненшл», ответственным за соответствующее направление. Зарегистрироваться в программе S-Lounge можно в салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС».

Флагманский шоурум «Мерседес-Бенц РУС», расположенный по адресу Ленинградский проспект, 39а, – это первый Brand Store в России, территория современной роскоши и место притяжения истинных поклонников марки Mercedes-Benz. В основу легла концепция Cars and Customers, которая позволяет подчеркнуть уникальность автомобилей Mercedes-Benz в комфортных для клиента условиях с индивидуальным подходом и эксклюзивным уровнем обслуживания, отличающихся от офисной атмосферы.