Выставка-инсталляция «Сказки для взрослых» от Анна ДеЛуна

Каждый человек видит один и тот же предмет по-своему. Каждый обладает своим набором чувств, эмоций. Порой мы можем их угадать, а порой, перед тобой – таинственная личность, как закрытая книга, которую можно читать и познавать только постепенно, удивляясь и восхищаясь новой информацией. К таким людям относится Анна ДеЛуна.

Креативный fashion-фотограф и фотопродюсер Анна ДеЛуна с детства обладала невероятно живой фантазией. Отец Анны – дипломат, и больше 10 лет она прожила не в России. Она впитала сразу несколько культур, менталитетов и выросла не такой как все. Возможно поэтому, ее подход к съемке отличается от многих российских fashion-фотографов. Началась любовь к фотографии еще с детства: с цветочков, достопримечательностей, выросло в крутые тематические фотопроекты, попавшие на страницы журналов о моде и искусстве в России, США и Европе.

Многие пытались приучить девочку мыслить стандартно, как, по их мнению, правильно, но тяга к чему-то яркому и нетривиальному все равно пересилила. Это тот случай, когда «белая ворона» стала жар-птицей: яркие цвета ее фотографий, нестандартные акценты даже в минималистичных портретах всегда зацепят ваш взгляд. Любовь к цвету и способность поймать эмоцию в кадре стали ее визитной карточкой.

Диапазон стилей для съемок огромен. В каждой своей работе Анна ДеЛуна старается передать какой-то неповторимый мир, сюжет, идею. Даже для традиционных fashion-съемок она ищет особую концепцию и старается создать что-то, что привлечет внимание зрителя.

Выставка «Сказки для взрослых» - это редкая возможность для взрослого зрителя прикоснуться к своему внутреннему ребенку, улыбнуться и зарядиться позитивными эмоциями.

Фотограф Анна ДеЛуна, вместе со своей командой стилистов, дизайнеров, визажистов и декораторов, постарается перенести вас в оживший мир детства. Этому будут способствовать креативные инсталляции, которые будут являться с одной стороны продолжением фотокартин, с другой - нестандартными фотозонами. Вы сможете почувствовать себя маленькой Дюймовочкой или Питером Пеном, встретить райскую птичку, вспомнить, как ярок был мир вашей фантазии, когда вы строили замки из ярких кубиков.

Следует отметить, что при создании всех представленных образов принимали участие российские дизайнеры. Важную роль в истории работы над проектом играет декоратор, воплотивший задумку фотографа в реальность и создавший все инсталляции к выставке – Натали Паук.

Выставка-инсталляция Анны ДеЛуна продлиться в Манеже с 5 до 12 декабря. При этом, в день открытия инсталляции станут неотъемлемой частью шоу финала FollowTheFabrikа 2017. Среди посетителей выставки будет разыгран конкурс на бесплатную фотосессию от фотографа.

Торжественное открытие - 5.12 сбор гостей в 19:00

Вход и аккредитация на открытие по спискам (до 4.12): pr@thefabrika.media

Аккредитация на остальные дни маркета: pr@italyweek.ru