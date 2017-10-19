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Артем Кузелев

Выставка кинокостюмов от дома Fendi

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  • 19 Октября 201714:12
Сюжеты: Fendi

Итальянская роскошная марка выставит в Риме костюмы, в разное время созданные ею специально для кинокартин.

Дом моды Fendi анонсировал продолжительную выставку, посвященную истории марки в киноиндустрии. Часть экспозиции во Дворце итальянской цивилизации в Риме будет представлять собой интерактивный проект Fendi Studios, посвященный картинам разных лет, в которых актеры представали в нарядах марки. Здесь же будут воссозданы сцены из кинофильмов «Семейный портрет в интерьере», «Эвита», «Семейка Тененбаум» и «Эпоха невинности». Посетить выставку можно с 27 октября по 25 марта. 

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