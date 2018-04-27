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Артем Кузелев

Выставка костюмов из сериала «Рассказ служанки»

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  • 27 Апреля 201812:17

В ближайшие месяцы в американской Атланте можно посетить выставку, посвященную костюмам лучшего сериала 2017 года.

В Музее моды и кино SCAD FASH, который расположен в Атланте, США, открывается выставка Dressing for Dystopia. Экспозиция костюмов из сериала «Рассказ служанки» начнет работу 1 мая и будет доступна до 12 августа. Здесь можно будет увидеть наряды и целые образы, созданные художницей Ан Крабтри, которая вдохновлялась коллекциями прошлого года. Всего в музее будет представлено 45 предметов.

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