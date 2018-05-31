Выставка костюмов из советского кино

В столице откроется выставка, на которой можно будет увидеть эскизы костюмов к фильму «Москва слезам не верит» и узнать, как создавались образы советского кино.

С 9 по 15 июня во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства можно будет посетить выставку художника по костюмам Жанны Мелконян. Жемчужинами экспозиции станут эскизы образов, созданные для легендарного фильма «Москва слезам не верит». Также посетители смогут увидеть работы Мелконян для картин «Анна Павлова», «Нежданно-негаданно», «Время летать», «Жизнь прекрасна» и другим.