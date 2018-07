Выставка: Лучшее с мировых подиумов за 60 лет

В Музее Боуз в графстве Дарем открывается ретроспективная выставка знаменитого фэшн-фотографа Криса Мура.

Трудно поверить, но подиумный фотограф Крис Мур снимает крупнейшие показы мод уже более 60 лет! С ранних лет он работал ассистентом Сесила Битона и Генри Мура в Vogue, а теперь в почтенном возрасте снимает авангард от Vetements и Balenciaga. Чтобы отметить юбилей карьеры Мура, охватывающей более шести десятилетий, Музей Боуз организовал большую ретроспективу Catwalking: Life through the lens of Chris Moore. Здесь можно будет увидеть огромное количество снимков, сделанных фотографом на лучших или самых запоминающихся показах за все время его работы. Кроме того, фотографии будут дополнены реальными вещами, которые на них изображены. Посетить выставку можно с 7 июля по 6 января 2019 года.