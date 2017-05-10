Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство» в Эрмитаже

В Главном штабе Государственного Эрмитажа открылась выставка, посвященная творчеству выдающегося дизайнера обуви.

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Проект «Маноло Бланик. Обувь как искусство» организован совместно со Студией Маноло Бланика и продолжает серию эрмитажных выставок, посвященных моде и дизайну. Экспозиция состоит из шести тематических секций: «Природа», «Гала», «Искусство и Архитектура», «Сердце», «География», «Материалы» и представляет собой ретроспективу туфель, созданных Маноло Блаником.

На выставке можно увидеть, как дизайнер работал на протяжении 45 лет, как развивался его фирменный стиль, а также менялись вкусы общества. В экспозиции представлено более 200 туфель и 30 авторских рисунков из архива Бланика. Посетить выставку можно до 23 июля 2017 года.