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Марио Тестино (Mario Testino) (46)
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Артем Кузелев

Выставка Марио Тестино в Петербурге

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  • 04 Июня 201919:52
Сюжеты: Марио Тестино (Mario Testino)

В музее современного искусства «Эрарта» начал работу первая российская ретроспектива знаменитого фотографа.

Последний день весны принес по-настоящему приятную новость: в Петербурге открылась ретроспективная выставка Марио Тестино. Экспозиция расположилась в залах музея современного искусства «Эрарта» и представляет посетителям самые известные работы фотографа. Кураторы проекта «Марио Тестино: Суперзвезда» отобрали более 50 крупноформатных работ Тестино, созданных в 1996-2015 годах. Увидеть своими глазами их можно до 29 сентября 2019 года.

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