Выставка Марио Тестино в Петербурге

В музее современного искусства «Эрарта» начал работу первая российская ретроспектива знаменитого фотографа.

Последний день весны принес по-настоящему приятную новость: в Петербурге открылась ретроспективная выставка Марио Тестино. Экспозиция расположилась в залах музея современного искусства «Эрарта» и представляет посетителям самые известные работы фотографа. Кураторы проекта «Марио Тестино: Суперзвезда» отобрали более 50 крупноформатных работ Тестино, созданных в 1996-2015 годах. Увидеть своими глазами их можно до 29 сентября 2019 года.