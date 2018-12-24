Выставка “Мода, как инструмент трансляции российского культурного кода”

С 19 по 22 декабря в выставочном зале Библиотеки имени Н.А. Добролюбова на Смоленской площади прошла выставка традиционного женского русского костюма и украшений из частных коллекций, приуроченная к 170-летию создания библиотеки.

“Мода - это отражение социума, в то же время, это инструмент влияния на социум. Сейчас много говорится о культурном коде и о поиске идентичности. У нас традиции, уходящие в глубину веков и богатейшее культурное наследие. Мода - это инструмент трансляции культурного кода, и я уверен, что индустрии моды необходимо большее внимание со стороны государства”. - Антон Алфер, Президент Модной сети МОДА.РФ.

На выставке были представлены старинные образцы одежды русского севера: сарафаны, рубахи, кокошники и другие уборы и украшения, а также современные костюмы, праздничные головные уборы (так называемые Кокошники), украшения – точные реплики и изготовленные по мотивам, с использованием традиционных и современных технологий. Старинные сарафаны и украшения невероятно органично смотрелись на изысканных портновских манекенах Royal Dress Forms. В экспозицию также вошли старинные подлинные предметы крестьянского быта, предназначенные для изготовления и обслуживания одежды. Экспонаты принадлежат коллекционеру Владлене Гринблат.

Впервые была выставлена уникальная коллекция акварельных зарисовок народных костюмов из частного собрания, созданная художником Александрой Николаевной Гандуриной. Династия текстильных промышленников Гандуриных не прервалась с революцией, как это произошло с многими известными семьями фабрикантов. Творческое начало и опыт работы с текстильным рисунком реализовался в работе Александры Николаевны - внучки владельца фабрики «Антон Гандурин с братьями».

В середине прошлого века была предпринята экспедиция по отдаленным областям, в дальнейшем к зарисовкам обращались при создании коллекций рисунков на ткани с древнерусскими мотивами. Коллекция рисунков принадлежит внучке А.Н. Гандуриной Ольге Гришиной, которая занимается возрождением текстильных традиций своих предков.

“Выставка, несмотря на кажущуюся простоту и небольшие размеры, покоряет своей душевной теплотой и заботой о нашей памяти. Памяти наших предков, формирующих культурное наследие богатой дореволюционной России, понимание и чувственное осязание которой крайне необходимо сегодня. А трансляция российской истории на рубеже веков через историю семьи ивановских фабрикантов Гандуриных - доминанта выставки, которая обязана получить достойное продолжение”, - отметил Евгений Владимирович Румянцев, И.О. ректора Ивановского государственного политехнического университета.

Вячеслав Фомин, куратор Школы дизайна НИУ ВШЭ (Высшая Школа Экономики) предоставил для выставки три ювелирных украшения в виде кокошников, которые были изготовлены студентами факультета Школа дизайна.

За время работы выставки прошли мероприятия по темам:

Семинар «Феномен русского кокошника или древнее НЛП наших предков»; Лекция «Пять веков текстильной династии Гандуриных»; Семинар «Русский костюм в обрядах и ритуалах, о которых вы не знали!»; Мастер-класс «Создание одежды и украшений в русском стиле – тонкая грань между трендом и «клюквой»; Круглый стол «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, возрождение истинных жизненных смыслов и культуры нации через изучение истории создания традиционного народного костюма».

Выражаем благодарность за поддержку нашим партнерам:

Библиотека им. Н.А. Добролюбова, МОДНАЯ СЕТЬ MOДА.РФ, MODA.RU, FASHION.RU, RIAmoda.ru, InterModa.ru, FashionEducation.ru, FashionTime.ru, ModaNews.ru, MODA247.ru, TheMoscowLife.ru, FASHIONNET.RU, Royal Dress Forms, Ресторан “Особое место”, Школа дизайна НИУ ВШЭ.