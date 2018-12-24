Выставка “Мода, как инструмент трансляции российского культурного кода”

С 19 по 22 декабря в выставочном зале Библиотеки имени Н.А. Добролюбова на Смоленской площади прошла выставка традиционного женского русского костюма и украшений из частных коллекций, приуроченная к 170-летию создания библиотеки.
“Мода - это отражение социума, в то же время, это инструмент влияния на социум. Сейчас много говорится о культурном коде и о поиске идентичности. У нас традиции, уходящие в глубину веков и богатейшее культурное наследие. Мода - это инструмент трансляции культурного кода, и я уверен, что индустрии моды необходимо большее внимание со стороны государства”. - Антон Алфер, Президент Модной сети МОДА.РФ.
На выставке были представлены старинные образцы одежды русского севера: сарафаны, рубахи, кокошники и другие уборы и украшения, а также современные костюмы, праздничные головные уборы (так называемые Кокошники), украшения – точные реплики и изготовленные по мотивам, с использованием традиционных и современных технологий. Старинные сарафаны и украшения невероятно органично смотрелись на изысканных портновских манекенах Royal Dress Forms. В экспозицию также вошли старинные подлинные предметы крестьянского быта, предназначенные для изготовления и обслуживания одежды. Экспонаты принадлежат коллекционеру Владлене Гринблат.
Впервые была выставлена уникальная коллекция акварельных зарисовок народных костюмов из частного собрания, созданная художником Александрой Николаевной Гандуриной. Династия текстильных промышленников Гандуриных не прервалась с революцией, как это произошло с многими известными семьями фабрикантов. Творческое начало и опыт работы с текстильным рисунком реализовался в работе Александры Николаевны - внучки владельца фабрики «Антон Гандурин с братьями».
В середине прошлого века была предпринята экспедиция по отдаленным областям, в дальнейшем к зарисовкам обращались при создании коллекций рисунков на ткани с древнерусскими мотивами. Коллекция рисунков принадлежит внучке А.Н. Гандуриной Ольге Гришиной, которая занимается возрождением текстильных традиций своих предков.
“Выставка, несмотря на кажущуюся простоту и небольшие размеры, покоряет своей душевной теплотой и заботой о нашей памяти. Памяти наших предков, формирующих культурное наследие богатой дореволюционной России, понимание и чувственное осязание которой крайне необходимо сегодня. А трансляция российской истории на рубеже веков через историю семьи ивановских фабрикантов Гандуриных - доминанта выставки, которая обязана получить достойное продолжение”, - отметил Евгений Владимирович Румянцев, И.О. ректора Ивановского государственного политехнического университета.
Вячеслав Фомин, куратор Школы дизайна НИУ ВШЭ (Высшая Школа Экономики) предоставил для выставки три ювелирных украшения в виде кокошников, которые были изготовлены студентами факультета Школа дизайна.
За время работы выставки прошли мероприятия по темам:
-
Семинар «Феномен русского кокошника или древнее НЛП наших предков»;
-
Лекция «Пять веков текстильной династии Гандуриных»;
-
Семинар «Русский костюм в обрядах и ритуалах, о которых вы не знали!»;
-
Мастер-класс «Создание одежды и украшений в русском стиле – тонкая грань между трендом и «клюквой»;
-
Круглый стол «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, возрождение истинных жизненных смыслов и культуры нации через изучение истории создания традиционного народного костюма».
Выражаем благодарность за поддержку нашим партнерам:
Библиотека им. Н.А. Добролюбова, МОДНАЯ СЕТЬ MOДА.РФ, MODA.RU, FASHION.RU, RIAmoda.ru, InterModa.ru, FashionEducation.ru, FashionTime.ru, ModaNews.ru, MODA247.ru, TheMoscowLife.ru, FASHIONNET.RU, Royal Dress Forms, Ресторан “Особое место”, Школа дизайна НИУ ВШЭ.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.